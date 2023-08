El Baloncesto Superior Nacional (BSN) se hizo espacio entre lo más visto de la televisión puertorriqueña en el 2023.

Tras terminar la temporada, la liga finalizó su contrato televisivo de tres años con la cadena Telemundo en una nota positiva. En el verano, en un momento, se transmitieron partidos los viernes, sábados y domingos por la señal principal del canal, algo inusual en años recientes con torneos locales deportivos.

Como si fuera poco, el quinto partido de la final entre los nuevos campeones Gigantes de Carolina y los Vaqueros de Bayamón se posicionó como la oferta número uno en su horario (8:00 p.m. a 10:45 p.m.) con un rating de nueve puntos y 44.3 de share en hombres de 18 a 49 años, y 8.5 puntos con 41.1 de share en mujeres de 18 a 49 años, más un promedio de 18.2 puntos en hogares en general, según apuntes de Nielsen.

Son datos que colocan al BSN en una posición favorable para negociar un nuevo pacto televisivo de entrada a la temporada 2024, confiado en presentar un producto de calidad que no defraudará al consumidor.

Sin entrar en mucho detalle, el presidente liguero, Ricardo Dalmau, lució confiado en que la visibilidad del torneo continuará en crecimiento el año entrante con el nuevo convenio de televisión que logre el organismo, ya sea una renovación con Telemundo u otro canal.

“Estamos dialogando (con Telemundo), pero hasta que no tenga informada a la junta (de apoderados) no puedo hacer expresiones. Pero sí, el apoyo televisivo es un acuerdo importante para la liga y los 12 equipos”, declaró Dalmau en una entrevista con El Nuevo Día al pasar revista sobre el torneo 2023.

“Telemundo ha sido un aliado del BSN en estos últimos tres años y parte del crecimiento de la liga. José Cancela (presidente) se comprometió con su palabra de darle la atención que estaba buscando la liga cuando entró con Telemundo. Han sido tres años de crecimiento significativo en todas las plataformas, que incluye televisión. En ese sentido, es natural que uno sienta confianza en su producto. Es natural que la liga sienta confianza que es un producto con potencial y probado. Eso acata a planes futuros e internacionales”, agregó.

El arraigo del BSN este año, con un aumento de sobre 120,000 aficionados en la asistencia en las canchas para un total de 990,298 en comparación con 2022 (863,435), también se reflejó en la plataforma de YouTube.

De 2021, cuando apenas había uno o dos equipos con producciones propias de transmisión, en 2023 se expandió a casi todas las franquicias.

Dalmau anticipó que hay planes para la posibilidad de que la liga consolide el producto en Internet.

“Hay una serie de proyectos de liga que se están analizando para estandarizar esa oferta. Viendo la viabilidad. Sabemos que es un área importante para la liga. Puede ser una alternativa (de consolidar)”, apuntó Dalmau.

“Eso beneficia a todo el mundo. No estás en televisión, haces una buena producción y su fanático lo sigue viendo. Permite también ampliar la oferta de sus paquetes de auspicios porque tienen gente que los siguen. La plataforma del BSN tiene un tráfico de suscriptores continuo buscando consumir. Sirve para mantener la conexión con el fanático. Esa conexión aumenta la probabilidad de que hay un tráfico mayor en cancha. Es una cadena de eventos que se dan en la cual el streaming es parte neurálgica de esto. Una buena oferta de streaming genera muchas cosas positivas. Estamos contentos, pero también tenemos mucha hambre. Hay mucho por mejorar y camino por recorrer”, abundó Dalmau.

Sobre el éxito del año 2023, el reforzamiento de la seguridad en las canchas, la mudanza de equipos para 2024 y la aprobación de un segundo término como presidente, El Nuevo Día conversó con Dalmau.

No hay duda de que fue un año exitoso. Vimos exjugadores de la NBA de calibre en el torneo; una visita de LeBron James en la final y aumento de ratings en la televisión. ¿Cómo se le saca provecho a esto para 2024?

-Es un trabajo continuo. La liga, como se ha corrido, ha sido con un plan de tres a cinco años. Es cuestión de seguir trabajando. El reto de seguir buscando formas de mantener el interés por la liga. Es un reto que tiene a diario no solo el componente de la liga, también los 12 equipos. Veremos cómo seguimos alternativas para sorprender al fanático y mantenerlos siguiendo de manera presencial, en televisión y en redes.

¿Se imaginó este crecimiento de popularidad cuando entró en la presidencia en 2019?

-Imaginar la popularidad es un poco difícil. Si imaginar pasos alcanzados como institución, ya uno tiene una expectativa. Tal vez puedes controlar los pasos que tú vas dando como institución. Cómo lo recibe la gente, es distinto. No puedo decir que el crecimiento estaba planificado. Sí había una planificación de gestiones, acciones e iniciativas institucionales que se han ido dando.

¿Qué te llevas de 2023?

-Todas las temporadas son especiales. Ha sido una corrida bien bonita desde 2020 con un proyecto extremadamente complejo, retante y mucha incertidumbre (la burbuja). En 2021, que con la llegada de artistas del género (como apoderados) se generó un interés brutal. En 2022 se ve una consolidación de producto de liga, de baloncesto e historia. En 2023, fue un año donde ya se comenzó a ver la apertura a talento de calibre mundial. Fue lo que hubo aquí. Cada temporada ha tenido su distintivo en ese sentido para beneficio de la liga y del deporte. Cada paso ahora es en pos de crecimiento más difícil.

Fuera del éxito, fue una temporada con episodios de multas, expulsiones y violencia. ¿Qué en concreto se puede hacer para disminuir esto en 2024? Hasta la final vimos a un jugador intentar agredir a fanáticos

-Se tiene que seguir trabajando. Aquí, la liga tiene que hacer su parte. Sí tengo que decir que las multas y penalidades son medidas reactivas. Tenemos que mirar ahora medidas proactivas. La educación de todos los componentes. Que sirva de disuasivo, de entendimiento, del impacto y repercusiones de los actos. Cuando vas creciendo, cómo impactas a los jóvenes que te están viendo. Ya no se trata de tú como persona. Te conviertes en personas que muchas veces son inspiraciones para los jóvenes. Es un proceso que nos toca proactivamente tomar medidas. Creo que la educación debe ser un componente de nuestras gestiones pretemporada para entendimiento de nuestras acciones. Uno aspira a que no haya ni un solo incidente. Pero, si somos justos, sabemos que históricamente ha sido una liga que ha tenido su sazón. Pero, también tengo que reconocer a ambas fanaticadas (de Bayamón y Carolina) el comportamiento fue ejemplar.

¿Cómo evalúa el trabajo de José Couto en su primer año como director de torneo? Vimos que fue ágil en las resoluciones sobre los incidentes.

-Couto no es nuevo en el BSN. Lleva sobre 20 años. Es una persona competente. Tiene atributos para aportar de distintas. De verdad que es un gran recurso. Definitivamente, agradezco su aportación al BSN. Agradecido.

Hasta junio, la suma de penalidades ascendía a unos $60,000. ¿Qué hace la liga con ese dinero?

-Es parte del presupuesto que utiliza la liga. Este año se excedió un poco, siendo honesto. Fue un poco más arriba de lo proyectado. Es parte de la operación. La liga rinde informes económicos previos a comenzar el torneo a los equipos. Parte de la premisa de la historia que tiene la liga es de una serie de multas que se dan por naturaleza. Ya se consideran. Ha habido una serie de actividades sociales, de comunidad, que se contempla, pero eso lo hacemos más interno y no lo publicamos. Parte de ese dinero se utiliza para obras comunitarias.

Cuando ve a un equipo (Guaynabo en la semifinal contra Carolina) aumentar de precio la entrada en medio de una serie de postemporada para fanáticos que no son locales, ¿cómo ve eso?

-Es algo que vamos a estar hablando. Es importante que el fanático sepa que la boletería es un derecho adquirido de la franquicia. Pero, la liga sí va a buscar alternativas para darle consistencia, a nivel de liga, a lo que es boletería en postemporada. En la serie regular, todo corre bastante normal. Pero, en postemporada se debe quedar algún tipo de consistencia o uniformidad para manejar las expectativas del consumidor. Es importante para nosotros y es algo que, definitivamente, en las primeras reuniones (de junta) se debe de estar discutiendo. Sí, tiene que haber una libertad de los derecho de los equipos, pero tenemos que ver cómo atendemos el fanático. Es una realidad.

Se vislumbran mudanzas de equipos para 2024. Humacao a Caguas. Fajardo a Isabela. Es un tema que no se veía desde 2021 (Aguada a Fajardo y Fajardo a Carolina) ¿Ve eso positivo o negativo?

-La discusión de traslados y franquicias de expansión lo encuentro positivo a nivel de discusión pública. La concretización de dichos traslados tiene que ser precedido por datos empíricos y estamos en ese proceso. Se tiene que evaluar por reglamento. La liga no favorece traslados. Está explícitamente establecido. Se tiene que justificar para que la junta lo apruebe. Requiere dos terceras partes. Tiene que haber una recopilación de datos que justifique un traslado. Tiene que estar dentro del plan a largo plazo. Sí, tengo conocimiento de uno de los traslados. No es dolor de cabeza ni felicidad. La pregunta es si beneficia a la liga o no. Un traslado puede ser beneficio o dejar una franquicia en un lugar puede ser un dolor de cabeza, y viceversa. Hay que analizar lo que se tiene de frente. Ver si la información aumenta las probabilidades de que ayude al equipo a la liga.

Más que mudanzas, también se habla de franquicia de expansión. ¿Hay espacio para un equipo número 13?

-Esa discusión pública es positiva que se esté hablando en el BSN para seguir creciendo. Lo encuentro saludable. Te tengo que decir que, al momento, el enfoque es seguir fortaleciendo las 12 franquicias existentes. Eso no significa que crezca. Pero, para crecer tiene que ser estratégico. Pero, el enfoque es tener las 12 existentes estables, monitoreándolas, sin descartar las franquicias de expansión.

¿No espera contratiempos con la ratificación de José Manuel Baeza como apoderado de los Capitanes de Arecibo?

-Es un asunto que lo aprueba la junta. Mi opinión sobre el punto de vista de cumplimento, cumplió con todas sus obligaciones con el equipo de Arecibo. Cualquier asunto que preocupe sobre ese apoderado se discute en la junta. Pero si se me da el punto de obligación con el equipo, cumplió.

Salimos de la final 2023 y ya la gente mira al comienzo de la temporada 2024. ¿Qué expectativa tiene para comenzar sabiendo que también es año de Olimpiadas?

-Hay unos compromisos internacionales que definitivamente acaparan la atención. Antes de que acabara la temporada, hicimos una reunión ejecutiva para que los equipos comenzaran a dialogar con distintos jugadores, su disponibilidad de cara al torneo 2024. Se les dieron varias semanas y estaremos hablando de dos fechas tentativas a consideraría. Si no se logra fijar en la reunión de agosto, quedaría para la de septiembre. (Febrero o marzo) pueden ser fechas tentativas considerando los compromisos con la Federación de que los jugadores estén disponible de lo que sería el Repechaje y los Juegos Olímpicos. No se descarta el primer semestre de 2023.

¿Cuándo sería oficial su renovación de contrato como presidente?

-Estaremos dialogando y estará comunicándose un informe formal sobre el estatus de la posición. Hay ambiente favorable de diálogo. Hay respeto de mi parte por el trabajo hecho. Noche tras noche estos apoderados están tratando de crecer. Hay proyectos que necesitan continuidad. Desde el punto de vista de respeto y trabajo por hacer, es favorable. En el momento adecuado, se informa la determinación final.

El tema de las apuestas, ¿cómo continúan las capacitaciones?

-Poco a poco. La industria de apuesta en Puerto Rico está en un proceso bastante inicial. A medida que pasen los años va a seguir madurando y creciendo. Nosotros, desde el punto de vista de medidas para proteger la integridad del deporte, las tenemos ya establecidas y se estuvieron ejecutando durante el año. Como todo, se continuarán fortaleciendo. Es algo que la liga se toma muy en serio. Desde el punto de vista comercial también se está evaluando. Los equipos, como pudieron ver, fueron auspiciados casinos. Esa tendencia va a seguir incrementándose, tanto de casinos como de plataformas online. Hay que cumplir con unos requisitos por ley. Pero sí, a medida que estoy siga creciendo, la liga tiene que fortalecer su infraestructura tanto comercial como medida de integridad. Estamos en un proceso en etapa inicial. Otro proceso, tenemos dos entidades internacionales que monitorean los juegos de BSN donde buscan identificar cualquier medida u jugada que sea dudosa. Hay listas de jugadores con problemas de apuestas a nivel internacional que tengamos conocimiento que intenten entrar a la liga. Se recibe un reporte de los juegos que ellos determinaron evaluar y por qué, más sus resultados. Se hizo el año pasado.

DeMarcus Cousins, a la derecha, con el dirigente Omar González en un partido de los Mets de Guaynabo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Sabemos que jugadores como DeMarcus Cousins y Hassan Whiteside no son baratos. En la temporada 2024 entra en vigor un aumento escalonado en el tope salarial individual. ¿Se puede hablar de eliminar el tope?

-Se tienen que revisar las estructuras salariales de manera que permita apertura de figuras como estas, de calibre mundial, que vengan a Puerto Rico sin que se conviertan en una desventaja para el mercado que quizás no tenga la capacidad financiera de costear estos jugadores. Hay maneras de hacerlo. Se estará presentando próximamente a la junta. Pero sí, definitivamente si quieres seguir creciendo, tienes que buscar la forma de armonizar los intereses y de viabilizar la rentabilidad de los equipos económicamente cuando tienes jugadores de este tipo de talento y calidad. Que los equipos que estén dispuestos a pagarlos lo puedan hacer, sin tener que distanciarse económicamente de equipos que a lo mejor no lo pueden hacer. Es un reto que pasa en todas las ligas. Hasta el momento, no ha sido una desventaja para los equipos de mercado pequeño porque están compitiendo. Han sido igual de rentables. Hay equipos de mercado pequeño que tienen un gran apoderado, un gran gerente general y un buen dirigente y hacen la diferencia. Hemos visto en el BSN que la clasificación de mercados grandes y pequeños no ha sido un factor de peso para que los equipos avancen en la temporada. Pero sí, se tiene que revisar ante la realidad del BSN.

Si nos sentamos de nuevo aquí cuando acabe la temporada 2024 para repasar, ¿qué expectativas vislumbra resaltar?

-Está difícil contestar la pregunta porque la vara ha seguido subiendo. Cada vez es más difícil crecer. Sí, a nivel institucional, yo pudiera decirte que este año pudimos hacer estas cosas que ayudaron. Cómo eso se traduzca en asistencia e interés, es otra cosa. Pero no me atrevería a aventurar a un tipo de proyección o predicción de factores que la liga no controla. Hay una serie de proyectos e iniciativas que son importantes. Primero, implementarlos y luego madurarlos. Sí te puedo decir que hay una inspiración e interés de crecer internacional, más todavía. Es algo que vemos ahí y existe la probabilidad y se han dado las condiciones. La tecnología y globalización te permite eso. La liga no opera solo en el contexto de Puerto Rico. Se debe planificar a nivel mundial. Lleva años haciéndolo, pero no se ha conceptualizado de esa forma. Se tiene que evaluar la disponibilidad de jugadores, evaluar lo momentos donde más se apuesta. Todas esas cosas inciden. Tienes que ver cómo te acomodas o si decides competir de tú a tú con otras ligas. Te puedo garantizar que el BSN compite con cualquier liga de Europa, porque lo veo. Pero, es una decisión de junta si decide competir de tú a tú o decide acomodarse en una época que se sacrifican unas cosas, pero se ganan otras.