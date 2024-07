Tremont Waters envía mensaje de agradecimiento antes de viajar con la Selección Nacional y añade que “siempre defenderé lo correcto”

En su escrito en la cuenta de Instagram, Waters también señaló que “siempre defenderé lo correcto” y agregó que será “un modelo a seguir positivo para aquellos que me admiran”.

“Antes de despegar y embarcarme en este viaje en las Olimpiadas... ¡quiero agradecer a todos mis fans, seguidores y familia de Puerto Rico! Su apoyo (junto con Dios) me ha ayudado a enfocarme en lo positivo a través de todo; aunque a veces sea desgarrador” , escribió el también armador de los Gigantes de Carolina.

“Siempre defenderé lo correcto, haré lo que hago en la cancha y seré un modelo a seguir positivo para aquellos que me admiran. A veces no es nada fácil, pero eso es lo que hace que la vida valga la pena cuando tienes intenciones PURAS. El diablo no ganará esta batalla, Dios toma el volante y maneja el resto. ¡Es hora de disfrutar los frutos de mi trabajo en el nivel más alto del deporte!”.