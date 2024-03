Tyler Davis no descarta un regreso al Equipo Nacional: “Estaré listo si llaman mi nombre”

Manatí - Tyler Davis quizás, puede entender porque a este momento aún no ha recibido una llamada de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico a casi un mes de reportarse a los entrenamientos de los Osos de Manatí con miras a la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Primero, deberá mostrar sobre el tabloncillo que merece otra oportunidad en el Equipo Nacional, luego de no haber respondido a múltiples llamados para representar a Puerto Rico a nivel internacional en los pasados años.

Davis, de 6′11″ de estatura, debutó en el equipo grande en la AmeriCup en 2017 y desde entonces no ha vuelto a vestir el uniforme nacional. Ahora se encamina a debutar en el BSN con los Osos, tras casi un año y medio sin jugar en ninguna competencia.

Asegura sentirse preparado física y emocionalmente para demostrar que puede es uno de los mejores jugaodres de la liga y regresar a la escuadra puertorriqueña si llega a ser convocado este verano para el clasificatorio olímpico que se jugará en la isla.

PUBLICIDAD

“Ahora mismo, me tengo que enfocar en la temporada (del Baloncesto Superior Nacional) y tengo que demostrarles que estoy listo para jugar. Lo estaré cuando llamen mi nombre”, declaró Davis en un aparte con El Nuevo Día.

El canastero de raíces puertorriqueñas, de 26 años, dijo presente este martes en la conferencia de prensa de los Osos de cara al venidero torneo 2024 del BSN. Davis y los Osos debutan el 3 de abril cuando visiten a los Mets de Guaynabo.

Será el debut de Davis en la competencia local tras seleccionado por los entonces Brujos de Guayama en el primer turno del sorteo de jugadores de nuevo ingreso en 2019. Aquí tendrá la oportunidad de demostrar su interés de volver a jugar con el seleccionado adulto.

Davis junto al gerente general de los Osos, el dirigente Flor Meléndez. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Para las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA en China 2019, el pívot descartó su asistencia debido una batalla contra la depresión. Luego, clasificado el equipo al Mundial, Davis contaba con un espacio, pero prefirió honrar un contrato en una liga del continente asiático.

El nombre de Davis volvió a sonar para el Repechaje Olímpico 2021 en Belgrado, Serbia. Davis le había dado su palabra el gerente general, Carlos Arroyo, pero el día antes de viajar a la isla, le notificó al equipo que sufría de una dolencia en la rodilla. Desde ese momento, Arroyo no volvió a convocarlo.

Durante la preparación para la primera ventana clasificatoria a la AmeriCup 2025 el pasado febrero, tanto Arroyo como el presidente federativo Yum Ramos expresaron que Davis no estaba en los planes inmediatos del seleccionado, una vez conocieron que el espigado jugador había firmado con los Osos.

PUBLICIDAD

Davis espera que las cosas cambien una vez pise los tabloncillos del BSN con un nuevo Repechaje Olímpico jugándose el próximo julio en la isla.

“Quiero representar a la isla. Quiero hacerlo bien. Creo que soy uno de los mejores jugadores en esta liga. Pero, primero tengo que demostrar que puedo (hacerlo). Esta temporada, es grande para mí, pero es más por la oportunidad de ganar un campeonato. Nada de egos aquí. Si me llaman o no (al seleccionado), no importa. Pero estaré listo si llaman mi nombre”, aseguró.

En tres juegos en la AmeriCup 2017, Davis registró 12.3 puntos y 6.7 rebotes. Dejó una buena impresión y parecía llenar un hueco que tenía la selección en la posición de centro.

“Si me invitan (a la preparación para el Repechaje) será grande. Es una oportunidad única que no sucede a menudo. Como dije, solo estoy enfocado en traer el campeonato aquí (a Manatí). Es donde mi mente está ahora mismo. No estoy mirando más allá”, agregó.

“Pasé por unas cosas”

Davis aseguró sentirse mejor que nunca tanto en el aspecto mental como físico, sin entrar de lleno en detalles de la depresión que vivió hace unos años.

“Me siento bien. Pasé por unas cosas. Tuve que levantarme de nuevo. Dios me ama y lo amo. Tengo una familia fuerte y siento que es fácil hacer la transición en una organización como esta porque tiene gente que me ama, respeta. Me siento en casa ahora”, comentó.

Sobre las críticas por no cumplir en el pasado con el Equipo Nacional, Davis prefiere mirar hacia adelante y no enfocarse en las decisiones tomadas en el pasado.

PUBLICIDAD

“Es lo que es. Mucha gente no entiende, pero eso no me molesta. Tengo que vivir mi vida y hacer lo que tengo que hacer. Al final del día, esto es un negocio. Así que (en aquel momento) hice lo mejor para mí en ambos lados: en el lado de negocios y en mi vida. Me siento bien, más fuerte que nunca y en la mejor condición de mi vida. Estoy listo para dar el máximo”, apuntó.

Durante su carrera profesional, Davis ha jugado en la ligas de China y Corea del Sur. En la G-League estuvo con los Capitanes de la Ciudad de México, así como con Texas Legends. Tuvo un solo juego en la NBA con el Thunder de Oklahoma City entre 2018 y 2019.

Sobre darle el sí finalmente al BSN, Davis destacó la comunicación que tuvo con el apoderado de los Osos, el exponente urbano Ozuna, y el gerente general del equipo, el reputado dirigente Flor Meléndez. De igual forma, subrayó el reto de levantar a una organización que terminó última en la tabla de posiciones 2023 con 11-25.

“Quiero ser parte de algo especial. El año pasado, la organización no tuvo una buena temporada. Así que al yo ser parte de esto, de darle la vuelta y competir por un campeonato, hace a uno legendario. Quiero darle la vuelta a una franquicia y comenzar algo nuevo. Flor y Ozuna son excelentes personas. Tienen la misma visión que yo, que es ganar. Si vemos las movidas que están haciendo, se nota que quieren ganar un campeonato y es lo que quiero hacer”, compartió.