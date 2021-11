Brad Greenberg había perdido la voz luego de dirigir a los Mets de Guaynabo, por 40 minutos, para empatar 2-2 la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el sábado contra los Capitanes de Arecibo en el cuarto partido en el coliseo Mario “Quijote” Morales.

En cansancio era notable en el veterano mentor. La sonrisa, sin embargo, no se borraba de su rostro luego de que sus pupilos convirtieran la serie de campeonato en una nueva.

Los Mets resistieron un empuje de los visitantes en la segunda mitad para vencer nuevamente a los Capitanes, esta vez 95-80, para continuar invictos en su cancha local en ocho salidas durante esta postemporada.

“Estamos cansados pero es un buen cansancio”, dijo Greenberg, quien salió del hoyo de 2-0 con una rotación de seis jugadores.

“Soy necio. Lo que no está roto no voy a tratar de cambiarlo. Pero, puedes ver algunos de los muchachos fatigados, especialmente cuando están en la línea de tiros libres y se quedan cortos. También tuvimos problemas de faltas. Espero que los muchachos se puedan recuperar. No estamos jugando profundos y es parte de la dirección. Tienes que jugar profundo si quieres tener profundidad y he estado conversando mientras transcurren los playoffs. Aquí es que extrañamos a John (Jonathan Han) porque nos da minutos en el perímetro”, agregó.

Han ha estado fuera desde el cuarto juego de la semifinal contra los Vaqueros de Bayamón luego de lesionarse la corva en el tercer choque.

Alertas ante los ajustes que iban a traer los Capitanes en el cuarto juego, Guaynabo atacó primero con un parcial de 27 puntos y luego dejaron en 13 a los visitantes en el segundo periodo.

“Tuvimos una gran primera mitad. Ellos se calentaron tarde en el tercero y en el cuarto pero tuvimos que resistir. Tuvimos un poco de soporte de esa primera mitad y eso nos ayudó”, indicó Greenberg.

Los Mets estuvieron arriba hasta por 24 puntos y Arecibo bajó el déficit a siete (73-66) en el cuarto. Tony Bishop, silencioso en los primeros tres juegos, apareció con 29 puntos, 11 de ellos en el último parcial, para ayudar a la causa. Amida Brimah también tuvo una desempeño admirable con 18 puntos y nueve bloqueos. Suma 15 tapones en los últimos dos partidos.

“Tony nos cargó en un lapso clave cuando ellos remontaban. Nos mantuvo con un soporte decente con los cuatro canastos corridos que encestó. Así que fue enorme. Un gran partido. Creo fielmente en mis jugadores pero también sé que estamos jugando contra un gran equipo. Los tuvimos en sus talones”, expresó Greenberg.

Los Mets regresarán a Arecibo el lunes con la misión de defender su cancha para intentar conseguir el robo en la carretera.

“Tenemos que recuperar el aliento y jugar un gran, gran primer parcial para estar en juego. Es una cancha difícil pero se siente ver que volvemos a casa para un sexto juego”, dijo Greenberg.

Pachy Cruz le da todo el crédito a Guaynabo

En el bando de Arecibo, el técnico capitán Rafael “Pachy” Cruz descartó la teoría de que los Mets se iban a cansar a lo largo de la serie por tener un personal limitado.

“Ellos hicieron lo propio. Mucha gente se equivocó, que pensaba esta serie iba a ser de una manera. Ellos son un equipo que se han ganado estar aquí. Ahora es nosotros enfocarnos y mantenernos positivos. Sabemos que tenemos que defender mejor. No podemos comenzar el juego con un cuarto permitiendo 27 puntos. Es difícil ganar así”, sostuvo Cruz.

“Siempre me han dicho que se van a cansar y ver esa manera de cómo juegan, cómo atacan, y en verdad que no. El cansancio no va a ser factor. Para nadie ni para nosotros. La ejecución va a ser el factor”, añadió Cruz.