Bayamón - La venta de los boletos que se realizó en línea para el primer partido de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán, que se celebrará este lunes en la noche en el Coliseo Rubén Rodríguez, pudo ser trabajo de un “hacker”, apuntó el asistente de operaciones del equipo bayamonés, Peter Rivera.

El oficial aludió a que el enlace que se compartió entre las personas que hacían fila para comprar entradas era “ilegal” y negó que la franquicia hubiera hecho alguna declaración en el sentido de que se validarían esas entradas. Igualmente, dijo que entiende que la compañía había iniciado una investigación en relación a esta situación de los boletos a raíz de quejas de ciudadanos que tenían dudas de que el enlace fuera legal.

“Aparentemente, alguien ‘hackeo’ o entró al sistema de esta compañía (Ticketera) y se adquirieron tickets”, expresó Rivera en entrevista con los medios. “No sé si fue un hackeo o no, pero aparentemente eso pasó, se pidió una investigación, la compañía investigó, aparentemente encontró (que no se vendieron) de la manera que no era la más correcta y por ahí fue la cosa”, agregó.

Cuestionado sobre cómo fue posible que hoy aparecieran boletos cuando se había anunciado que se habían vendido todos, Rivera dijo que fue una casualidad porque mientras sucedía todo el lío de las entradas, un auspiciador que no identificó devolvió boletos que le habían dado para este partido porque no había podido repartirlos.

Por su parte, el apoderado de los Atléticos, José “Cheo” Rivera, lamentó toda la situación y dijo que familiares suyos se vieron afectados. Asimismo, se cuestionó porqué no se anunció la cancelación con más tiempo e indicó que cuando ha pedido explicaciones unos le dicen que Ticketera fue la responsable de la cancelación, mientras otros apuntan a Bayamón.

“Esos boletos fueron (vendidos) hace cinco días. Ellos debieron haberse comunicado antes. Pero nada, hay que trabajar con lo que encontramos en el camino. Esto es negocio, uno tiene que entender que es vital, pero uno tiene que saber a quién se la da”, apostilló Rivera.

El apoderado prometió que para el segundo juego no debe esperarse alguna movida en contra de Bayamón a la luz de lo que sucedió hoy. “Todo se va a mantener como se corrió en el primer juego de ellos”, dijo Rivera.

Toda esta situación comenzó cuando fanáticos del BSN denunciaron en las redes sociales que la compañía de venta de boletos Ticketera envió el lunes en la tarde un correo electrónico cancelando la compra de boletos que se habían adquirido en su página web para el primer partido de la serie final de esta noche entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán.

Este partido es hoy, lunes, a partir de las 8:00 p.m. El correo en el que se informa la cancelación de las entradas le llegó a los seguidores en horas de la tarde de hoy.

Uno de los que hizo la denuncia en las redes sociales fue el pasado presidente del BSN, Fernando Quiñones. Igualmente, otros aficionados se comunicaron con El Nuevo Día para denunciar la situación.

En entrevista telefónica con este diario, Quiñones explicó que el día en que se vendieron de manera presencial los boletos del primer partido, algunos fanáticos que identificó como seguidores de los Vaqueros comenzaron a compartir en las redes sociales un enlace que les permitió comprar sus entradas.

Quiñones añadió que posteriormente el enlace fue deshabilitado, pero se les aseguró que los boletos serían honrados. En horas de esta tarde recibió un correo electrónico de la compañía que decía que su orden había sido cancelada.

“Los Vaqueros de Bayamón y Ticketera, ambos, sacaron un comunicado conjunto diciendo que esos boletos iban a ser válidos y que iban a ser honrados. Hoy al mediodía empezaron a enviar emails cancelando y abrieron de repente una venta presencial que la anunciaron en ese mismo momento. Hay un montón de gente que ha hecho planes de su trabajo y que están de camino a San Juan y no van a poder llegar a comprar boletos”, argumentó Quiñones, quien en el pasado fue apoderado de los Atléticos.

De hecho, a las 5:00 p.m. se anunció que no quedaban boletos y lo único que se les estaba ofreciendo a las personas eran entradas para un “viewing party” en las afueras del coliseo.

El Nuevo Día se comunicó con el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, para pedirle una reacción sobre esta situación, pero al momento se no había recibido respuesta.

Enojo y frustración en las filas

Cerca de las 4:00 p.m., decenas de personas hacían fila en la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez con la esperanza de conseguir entradas para ver ese primer partido. Como era de esperarse, había ciudadanos que habían conseguido entradas en línea.

Uno de ellos, fue Edil Sepúlveda, que vino desde Washington D.C. para presenciar el encuentro. El hombre es fanático de San Germán y llegó al país junto a otras personas que también hicieron su compra de boletos “online”.

“Soy oriundo de San Germán, me crié en San Germán, vivo en Washington D.C. hace ocho años, compré los boletos ‘online’ porque me enviaron el enlace, compré un pasaje, llegué anoche a Bayamón y me estoy quedando aquí. Si lo cancelan, me van a tener que pagar el boleto aéreo y la estadía de dos noches”, expresó con molestia.

Sepúlveda expuso que él recibió el enlace por el sistema de mensajería de WhatsApp. El costo de los boletos le fue debitado de su cuenta.

“Si me los iban a cancelar, cancélenlos el mismo día. Pero, ¿cómo los van a cancelar a cuatro horas del partido?”, cuestionó el hombre que no pudo conseguir boletos en la instalación deportiva.

Por su parte, Kevin Díaz y María Ortiz -ambos seguidores de los Atléticos y que también compraron por el enlace- pudieron llegar a tiempo para obtener entradas pues viven en la zona metropolitana. Sin embargo, criticaron la manera en que se manejó este asunto.

“Cuando me enteré de lo de la cancelación de los boletos, salí corriendo para acá. Gracias a Dios no fue mucho el tormento porque vivo cerquita, pero los fanáticos que viven en San Germán o están trabajando se les va a hacer difícil”, expresó Díaz.

Mientras, Ortiz tuvo que traer a dos amigas para que la ayudaran a comprar boletos de su grupo, que ascendía a 45 personas. “Yo vivo a 10 minutos, pero tengo amistades que no sabían qué hacer. Si venir para Bayamón o qué porque vienen de lejos”.

“Esto es injusto porque a las 2:00 p.m., antes de que enviaran el email de cancelación, publicaron que iban a abrir la boletería. ¿Pero si el evento estaba ‘sold out’, de dónde estaban sacando boletos? Entonces, 45 minutos después llega el correo que habían cancelado las taquillas. Esto es algo que ellos sabían que iba a pasar, pero nunca lo anunciaron”, apuntó Ortiz.

El vaquero Javier Alfonso también expresó su insatisfacción por la situación, la que calificó de “injusta”.

“Esto es injusto. Si lo hubiesen anunciado con tiempo, pero el mismo día del juego y un día de trabajo. Uno tiene que hacer sacrificios”, dijo Alfonso, quien se mostró preocupado de que pueda formarse algún motín entre fanáticos molestos.

“Aquí van a llegar personas con sus boletos y se puede formar (un motín). A las personas que están corriendo esto, que traigan más seguridad”, aconsejó Alfonso.