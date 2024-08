“Vi que tenía espacio”: Travis Trice narra lo que le pasó por la mente antes de soltar su memorable tiro desde media cancha

Manatí - Sin haber pisado la NBA, el armador estadounidense Travis Trice tuvo el lunes una de las mejores actuaciones que se recuerden para un jugador refuerzo durante una final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con experiencia hasta en siete ligas del exterior -incluyendo en Europa, Asia y la propia NBA G-League- Trice hizo de todo durante el segundo choque del baile de coronación, disputado el lunes en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, que vio cómo los Criollos de Caguas nivelaron la serie 1-1 ante los Osos de Manatí.

El armador de 31 años se repuso de una lesión muscular poco antes del mediotiempo, para regresar a juego en el tercer parcial y terminar la velada con 37 puntos, cuatro asistencias y tres robos. Lanzó 56% en tiros de campo (13-23), 50% desde el triple (5-10) y se fue perfecto en tiros libres (6-6).

PUBLICIDAD

“He sido bendecido de jugar en ambientes espectaculares durante mi carrera, desde el Final Four en mi año senior colegial (con Michigan State) hasta otros lugares. Pero una de las cosas que amo de Puerto Rico son sus fanaticadas en las canchas. La de hoy (lunes) estuvo excepcional. Fue divertido”, expresó Trice en un aparte con la prensa tras el encuentro.

Restando 4.9 segundos del cuarto periodo, cuando parecía que los Osos defenderían su casa y extenderían su ventaja en la final, Trice encestó un espectacular canasto de media cancha mientras sonaba la chicharra que empató el marcador, 99-99, y envió el duelo a tiempo extra. Lo consiguió luego de que la defensa manatieña, pese a las indicaciones de su entrenador Iván Ríos de que dieran falta, dejara a Trice con espacio para lanzar desde la línea del logo del tabloncillo.

En medio de la euforia, Trice evitó celebrar de forma efusiva su canasto, diciéndole a sus compañeros de equipo que regresaran al banco.

LA DE TRAVIS, DE MUSEO EN MANATÍ 🔥🔥🔥 #LaLigaMásDura pic.twitter.com/CXjxKxrNO2 — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) August 20, 2024

“Vi a sus coaches pidiéndole que me dieran falta. Ellos (Osos) estaban arriba por tres. Así que me adelanté lo más que pude, cuestión de que si me daban falta, pudiese tener tres tiros. Pero cuando llegué a media cancha, vi que tenía espacio, así que lancé”, describió el Jugador Más Valioso de la temporada regular.

“Una vez anoté el canasto, le dije a mis teammates que esto no se había acabado. No había tiempo de festejar”, añadió.

Luego, en la prórroga, Trice volvió y anotó otro decisivo triple que decantó el partido a favor del conjunto cagüeño.

PUBLICIDAD

“Esto fue un solo juego. Las finales no se han acabado, que yo sepa. Mi enfoque ahora es defender nuestra casa. El trabajo no está terminado. Siempre trato de hacer la jugada correcta. Leo lo que hace la defensa, y después fluyo. No sé en qué lugar de mi carrera esta actuación se posiciona, pero para mí hoy (lunes) es la número uno. Vivo siempre mi último juego como el más importante”, destacó.

A Trice le siguió en la ofensiva Louis King, quien no había disputado el primer encuentro tras cumplir una suspensión, con 22 tantos, 12 rebotes y siete asistencias. El panameño Akil Mitchell tuvo 14 unidades y seis rebotes.

En el revés, Ethan Thompson aportó 22 puntos.

“Por algo Trice es el ‘MVP’ de esta liga”, sostuvo por su parte el entrenador de los Criollos, Wilhelmus Caanen.

Travis Trice hace un gesto de "calma" tras un decisivo triple. (Joseph G. Colón Torres / BSN)

“Él es un tipo calmado, que trabaja duro y genuino. Presta mucha atención al detalle. Siempre predica el colectivo. A la hora de la verdad, los jugadores son los que ejecutan. Gracias a Dios y con la ayuda de la mano de Travis (Trice), salimos con la victoria. Él ha anotado ese canasto muchas veces en las prácticas. Cuando hizo el disparo (para enviar el juego a tiempo extra), pensé que si la anotaba no me iba a sorprender. Lo que sí me sorprendió fue que no dieron foul. No es la primera vez que nos pasa esta temporada. En Guaynabo, durante la serie regular, ocurrió algo similar. Nos toca ahora a nosotros meter mano para el siguiente juego en Caguas”, apuntó Caanen.