Boston — Kyrie Irving anotó 37 puntos y entregó ocho asistencias en su regreso a Boston, ahora con el uniforme de los Nets de Brooklyn, quienes vapulearon el viernes 123-95 a los Celtics.

Kevin Durant sumó 29 unidades, mientras que Jarrett Allen agregó 11 rebotes a la causa de los Nets, quienes conservaron su marcha perfecta en el inicio de la campaña y endilgaron a Boston su primera derrota.

Irving atinó siete de 10 triples en su primer partido de la temporada regular en el TD Garden desde 2019, cuando rescindió su contrato con los Celtics.

Jaylen Brown contabilizó 27 puntos y ocho rebotes poor los Celtics, en tanto que Jayson Tatum terminó con 20 unidades y ocho balones atrapados frente a los tableros.

Los Celtics vencieron a Milwaukee el miércoles, en el partido inaugural de su campaña, gracias a un tiro de Tatum en el último segundo frente a Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, no pudieron salir victoriosos de su segundo encuentro consecutivo ante un equipo considerado favorito en la Conferencia del Este.

PUBLICIDAD

El partido comenzó tras un minuto de silencio para el exjugador y exentrenador de los Celtics, K.C. Jones, quien falleció el viernes por la mañana.

Los Bucks propinan una paliza a los Warriors

Milwaukee — Khris Middleton anotó 31 puntos y los Bucks de Milwaukee apabullaron el viernes 138-99 a los Warriors de Golden State, para ganar en lo que fue su primer partido navideño como locales en medio siglo.

Middleton atinó 10 de 15 disparos en total y seis de ocho triples. Encabezó así una estupenda actuación de su equipo en los disparos.

En los dos primeros duelos de la campaña, Middleton totaliza 58 puntos.

“En las semanas previas a la temporada, simplemente traté de realizar un buen trabajo, de trabajar en mi juego”, comentó. “Hasta ahora, esto me está funcionando”.

Milwaukee atinó 20 de 37 triples, mientras que Golden State acertó 10 de 45.

Los Warriors fueron superados por 65 puntos combinados en sus primeros dos duelos. Se trata del segundo mayor total en la historia de la NBA tras los dos partidos iniciales de la campaña.

La mayor cifra fue de 71, recibida por los Clippers de Los Ángeles en 1987-88. En su primer partido de la campaña, Golden State cayó por 125-99 ante Brooklyn.

Este fue el segundo resultado más desigual en un encuentro navideño en la historia de la NBA. Los Nationals de Syracuse arrollaron 162-100 a los Knicks de Nueva York el 25 de diciembre de 1960.

“Lo que más me decepciona es que tuvimos buenos días de práctica, en que ejecutábamos bien las jugadas al ataque, hacíamos buenos movimientos y lecturas. Pero ahora no podemos ejecutar nada”, lamentó Steve Kerr, el entrenador de los Warriors. “Todo fue intermitente y desorganizado. Me decepciona eso y acepto la culpa, pues yo soy el entrenador”.

PUBLICIDAD

El único encuentro anterior que Milwaukee había disputado en Navidad como local fue en 1968, durante la primera campaña de la franquicia. Los Bucks estuvieron como visitantes en esta festividad en las dos campañas anteriores.

En 2019 cayeron en Filadelfia y en 2018 sucumbieron en Nueva York.

Los jugadores de los Bucks se llevaron una sorpresa antes del partido, al recibir mensajes de sus familias en video. El gesto fue organizado por los dirigentes del equipo.

El Heat vence a los Pelicans y Erik Spoeltras mantiene su foja perfecta

Miami — Erik Spoelstra siguió perfecto en Navidad, esta vez con ayuda de un espectáculo de Duncan Robinson, quien igualó un récord.

Robinson atinó siete triples —empatando la mayor cifra en la historia de los encuentros navideños— para totalizar 23 puntos en el duelo que el Heat de Miami ganó el viernes 111-98 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Fue el primero de cinco encuentros programados por la NBA para la jornada navideña.

“Es muy especial jugar en Navidad”, comentó Robinson. “De ningún modo me parece que esto sea algo menor”.

Goran Dragic sumó 18 tantos, Bam Adebayo contabilizó 17 y Avery Bradley terminó con 12. Spoelstra se colocó en una foja de 8-0 en estas festividades como entrenador del Heat.

“No tenía idea de esto”, dijo Spoelstra. “Simplemente demuestra que hemos tenido algunos equipos muy buenos, que han tenido la oportunidad de jugar en Navidad”.

También por Miami, Precious Achiwa y Tyler Herro sumaron 11 unidades por cabeza.

Zion Williamson totalizó 32 puntos y 14 rebotes por Nueva Orleáns, mientras que Brandon Ingram finalizó con 28. Sin embargo, los Pelicans fueron superados 48-30 en el rubro de triples y atinaron sólo el 40% de sus disparos, a diferencia del 51% conseguido por Miami.

PUBLICIDAD

“Cometimos algunos errores defensivos que no debieron ocurrir”, reconoció Josh Hart, quien sumó 12 puntos por Nueva Orleáns. “Faltó comunicación. Tenemos que comunicarnos mejor del lado defensivo”.

Los siete triples de Robinson empataron la marca que Ingram impuso el año pasado.

“El tipo es un gran anotador. Va a tener noches así”, comentó el entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy. “Pero nosotros podríamos haber hecho un mejor trabajo para frenar al menos a tres jugadores de ellos”.

Jimmy Butler no jugó en la segunda mitad por Miami, debido a un problema de rigidez en el tobillo derecho.