Nueva York — Los Nets de Brooklyn ya no necesitaban esperar a que Kevin Durant recuperara su salud, ni a que Kyrie Irving se vacunara, ni a que James Harden tomara una decisión sobre la agencia libre.

Ya parecía claro que el “Big Three” de Brooklyn nunca sería lo que se esperaba.

“Si nos damos cuenta de que esto no va a funcionar, a corto o largo plazo, entonces es hora de decir que ambas partes involucradas están mejor”, dijo el viernes el gerente general Sean Marks.

Marks hizo el mayor movimiento de la fecha límite de cambios de la NBA el jueves cuando envió a Harden a Filadelfia como parte de un paquete para Ben Simmons, Seth Curry y Andre Drummond. Dijo que las conversaciones se concretaron rápidamente con su homólogo de los 76ers, Daryl Morey, en los últimos días.

El intercambio puso fin a la formación de equipos de Durant, Irving y Harden después de que jugaron solo 16 juegos en solo dos esta temporada. Los Nets han perdido 10 seguidos, con Durant fuera por un esguince de ligamentos en la rodilla y Harden sentado al final con tensión en las corvas.

Tal vez se habrían recuperado de la mala racha cuando las superestrellas estuvieran sanas, pero se hizo fácil preguntarse si eso sucedería alguna vez durante mucho tiempo.

“Cuando miras todo el asunto en su totalidad, y esa es probablemente una de las cosas más frustrantes con las que hemos tenido que lidiar en el transcurso del último año desde que James estuvo aquí, es para ser sincero, el Big Three, entre comillas, no han tenido mucho tiempo para jugar juntos por una variedad de circunstancias diferentes”, expresó Marks. “Entonces, creo que la frustración está más en eso que en ocho o nueve partidos”, agregó.

“Obviamente no fue, y actualmente todavía no es, una tendencia en la dirección correcta, pero no vamos a tomar una decisión a partir de uno o dos, cinco juegos, lo que sea. El tamaño de la muestra tiene que ser mayor. Y en ese momento, estamos sentados aquí diciendo: ‘Sí. Ya hemos visto suficiente’”, admitió.

Lo mismo con Harden, quien Marks dijo que fue honesto en las conversaciones con él y el dueño Joe Tsai. El escolta Todo-Estrella podría haberse convertido en agente libre este verano y todavía está buscando su primer título de la NBA.

Aparentemente, todas las partes concluyeron que no iba a suceder en Brooklyn.

“Creo que es solo un sentimiento. Es un sentimiento cuando sabes, mira, esto no está funcionando, ya sea en la cancha, fuera de la cancha, por una variedad de circunstancias diferentes”, cometó Marks.

“No es que ninguna de las partes quisiera que esto funcionara. Era más una sensación de, mira, este es el momento adecuado y lo correcto es seguir adelante ahora. James ha sido sincero desde el primer día. El reloj se está agotando para él. Él quiere ganar un campeonato y nosotros también. Si siente que este no es el lugar adecuado para ganar un campeonato y sentimos que podemos continuar con nuestros objetivos de ser el último equipo en pie haciendo un intercambio, es por eso que hicimos el trato”, continuó.

Marks no entró en detalles de sus conversaciones con Harden, incluso si la frustración con Irving causó su infelicidad. El armador no puede jugar en los partidos en casa porque no ha sido vacunado contra el coronavirus, como es obligatorio para los atletas profesionales de Nueva York. Los Nets originalmente decidieron no jugar con Irving hasta que pudiera jugar en todos sus juegos, pero lo trajeron de regreso a tiempo parcial en diciembre.

“Mira, no quiero hablar por James sobre eso”, reaccionó Marks. “Eso nunca fue expresado explícitamente por él. Creo que la persona más frustrada de todo esto es Kyrie. Quiero decir, Kyrie está frustrado por el hecho de que no puede estar ahí afuera”.

Simmons no ha jugado esta temporada luego de decirle a los 76ers que quería ser canjeado. Se estaba haciendo sus exámenes físicos el viernes, pero Marks no quería predecir cuándo estaría listo para jugar.

Cuando lo sea, tal vez se convierta en la pieza final que se suponía que sería Harden cuando llegó a Brooklyn hace solo 13 meses.

“Es un gran jugador, sin duda”, dijo Marks. “Nuevamente, estas no son decisiones fáciles. Estamos muy agradecidos por lo que James ha hecho durante su corto tiempo aquí, pero al mismo tiempo agregar estos tres jugadores, Seth, Andre y Ben, nos ayudan en las necesidades que James no satisface”.