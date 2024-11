Ysmael Romero se integró a las prácticas del Equipo Nacional y todo apunta a que jugará en la próxima ventana

“Voy a estar en todas las ventanas y los torneos, y me gusta… el grupo de Carlos González, con Wilhelmus, aunque Christian todavía no se ha integrado porque está en Orlando. Me da una sensación bien buena estar en las prácticas de la Selección siendo parte del equipo de nuevo. Ya como que estoy más tranquilo. Me cogí un break de la Selección, de par de años, pero ya estoy de vuelta y estoy bien contento de poder ayudar a los muchachos y a la selección lo más posible”, agregó Barea.