El dirigente puertorriqueño de los Red Sox de Boston, Alex Cora, está satisfecho y muy seguro de la decisión que tomó de no visitar el jueves la Casa Blanca para celebrar el título de Serie Mundial del año pasado.

Relacionados: Decisión de Alex Cora de no acudir a la Casa Blanca marca un hito en el deporte estadounidense "Equivocada" la decisión de Alex Cora

El pasado domingo, Cora adelantó en exclusiva a El Nuevo Día que no asistiría a la ceremonia con el presidente Donald Trump al entender que el trato de su administración en los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María en septiembre de 2017 no ha sido el óptimo.

Como era de esperarse, los elogios y críticas hacia Cora se han hecho sentir, especialmente en las redes sociales. Cora, de 43 años, tiene perfiles en las redes de Twitter e Instagram.

“Esos mensajes que la gente te envía en Instagram, pues es fácil”, dijo Cora el lunes previo al partido de sus Red Sox en Baltimore ante los Orioles. “Aprietas ‘declinar todos’ y no los lees. Es bastante simple. Hay mucho odio y amor –no desperdicien su tiempo. (Si me vas a escribir) no lo envíes, porque no voy a leerlo”, abundó Cora en encuentro con los periodistas previo al partido del lunes en Baltimore.

Cora, además, rechazó que la visita a la Casa Blanca vaya a crear una tensión racial en el clubhouse de los Red Sox, toda vez que hasta 11 jugadores no irán a visitar a Trump.

“Estoy cómodo con la decisión. Como dije, aprendí a tener convicción de mi padre y mi madre”, enfatizó.

“El último mensaje de texto que recibí (el domingo) antes del partido fue de mi madre. Fue uno muy poderoso. Me fui a dirigir el partido, y ya”, concluyó el manager puertorriqueño.