Boston - Llegar finalmente a casa le vino bien al dirigente Alex Cora y a los Red Sox de Boston.

Previo al partido frente a los Blue Jays de Toronto y la entrega de los anillos de Serie Mundial de 2018 en el Fenway Park, el piloto puertorriqueño volvió a expresar que no hay espacio para excusas por el mal arranque de la temporada, con marca de 3-8, en la carretera.

“Ayer (lunes) fue un día de recargar. Fue genial. Estar fuera de los estadios y el béisbol un poco y disfrutar de la familia, acomodarse en el apartamento. Ahora estamos de vuelta en un día especial. Nos ganamos esto. Somos el único equipo que podemos hoy celebrar esto y lo celebraremos y disfrutaremos, además de jugar un buen béisbol”, dijo Cora.

“Fue duro, fue duro. No hay excusas. Nos quedamos en hoteles cinco estrellas, viajamos en aviones chárter, comimos buena comida. Las instalaciones donde jugamos son increíbles. Decidimos cuándo batear en las prácticas. No sé cuántos equipos han comenzado la temporada con 11 juegos en la carretera en el oeste. Pero, estar en casa, tener a tun familia cerca, crear balance, sacarle ventaja la gran instalación que es Fenway, jugar frente a nuestros fanáticos, es bueno. Hay que disfrutar el día de hoy. No todo el mundo gana una Serie Mundial”, agregó.

Los Medias Rojas llegaron su parque local con el peor inicio de un campeón defensor desde que los Marlins de Miami arrancaron con 1-11 en 1998.

A pesar de tener casi el mismo equipo de la temporada pasada, el talón de Aquiles de Boston ha sido su cuerpo monticular. Hasta el domingo, los iniciadores tenían marca de 0-7 con efectividad 8.57, la peor en la liga, tras enfrentamientos contra Oakland, Seattle y Arizona. Junto al bullpen, el pitcheo de Boston tiene efectividad de 6.28, penúltimo en las Mayores, con 64 carreras permitidas, líder en la Liga Americana.

El fatal inicio pareció no tener efecto en los fanáticos que se dieron cita para el partido durante una fría tarde en Fenway. Cora y la novena fue ovacionada por su público cuando recibieron las sortijas en el terreno.

“Gracias por Cora”, expresó un fanático a este medio en un elevador rumbo a la gradas.