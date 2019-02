Ciudad de Panamá - Para botar el golpe de la primera derrota en la Serie del Caribe, cinco miembros de la novena de Puerto Rico aprovecharon ayer el día libre para turistear junto a sus familiares en la capital panameña.

Iván de Jesús, hijo, Jesmuel Valentín, Reymond Fuentes, Irving Falú y Antonio Jiménez salieron asombrados de cómo funciona el Canal de Panamá, una de las rutas más importantes del comercio marítimo mundial y considerado como una de las grandes obras de la ingeniería del siglo XX; además de degustar la gastronomía del Casco Viejo.

“Creo que (el paseo) fue bueno porque necesitamos refrescar la mente de lo que pasó ayer (el lunes) en el juego. Nos ayudó para relajarnos y estar enfocados a lo que vinimos que es ganar”, dijo Falú, segunda base de la novena boricua, mientras probaba una piragua frente al Paseo de las Bóvedas.

Puerto Rico cayó 3-1 contra la representación de República Dominicana en un partido donde la ofensiva cangrejera fue amarrada por el pitcheo quisqueyano.

Tener el día de asueto es un privilegio que quizás no iban a tener los peloteros si la sede del torneo caribeño permanecía en Barquisimeto, Venezuela. La creciente crisis política que vive el país latinoamericano iba a restringir las salidas de los jugadores fuera del hotel por motivos de seguridad.

“Es bueno tener un día libre así con la familia y ver a la Ciudad de Panamá, en especial una de las atracciones más importantes del mundo que es el Canal. Lo que está pasando en Venezuela es bien difícil y es una lástima. Esperemos que todo se resuelva. Estoy contento de que la serie se dé en Panamá. Un poco triste por el tiempo corto para prepararse (la sede) comparado con años anteriores como en México que hacen es un espectáculo en la Serie del Caribe”, expresó De Jesús, hijo, capitán del equipo.

Inseguro Venezuela

“Nadie se iba a sentir seguro (en Venezuela). Iban a ser muy pocos los fanáticos extranjeros que iban a llegar para los juegos. Nosotros, que somos parte de Estados Unidos, nos íbamos a sentir más inseguros. Iba a ir solo y cuidado si iba”, agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó ante su desaprobación del gobierno de Nicolás Maduro.

Para Valentín, refuerzo de los Cangrejeros, fue una sorpresa encontrarse con las condiciones del Estadio Nacional Rod Carew, instalación que realizaba ajustes de logística de último minuto después de recibir la sede del torneo de manera repentina.

“Fue un poco en ‘shock’ ver la diferencia comparado con (otras ediciones) México y Dominicana que eran ambientes de fiesta. Aquí (el lunes) todo se sentía callado, no había tarimas, no había sitios de venta de mercancía de los equipos, pocos fanáticos, ese ambiente que se ve siempre en la Serie del Caribe. Reconocemos el esfuerzo que realiza Panamá. En términos de seguridad y turismo, nos sentimos mejor. En Venezuela nos íbamos a sentir más incómodos e inseguros. Estando en Panamá, nos sentimos en casa. No hay ese temor en la mente de que pueda pasar algo”, opinó Valentín.