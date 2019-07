El campocorto Francisco Lindor no celebró la victoria de los Indians de Cleveland 5-4 sobre los Royals de Kansas City el domingo, tras estar preocupado por la salud de un niño de tres años, quien fue impactado por una línea de foul hacia las gradas bateada por el boricua.

Lindor no tenía ningún conocimiento hasta que le dijeron en el dugout que una pelota que él había conectado impactó a un menor, que fue llevado a un hospital.

"Apesta, hombre. No quieres que nadie salga lastimado. He oído que al niño le está yendo bien. Está en el hospital. Lo están controlando y todo lo que sé es que está en una condición estable y que está bien", dijo Lindor luego del partido.

"En cierto modo, eso me hace feliz, pero apesta, no quieres que eso le pase a nadie, especialmente a un niño pequeño”, agregó.

Los Indians dijeron en un correo electrónico después del juego que no podían revelar ninguna información.

Un adulto que sostenía al niño inmediatamente abandonó el área de descanso luego que Lindor propinó el batazo por la línea del jardín derecho en la sexta entrada. Lindor dijo que salió de la caja de bateo brevemente antes de continuar el turno contra el lanzador Glenn Spellman.

"Tomas ese momento para decir una pequeña oración: 'Dios, ayúdalo. Espero que esté bien'", sostuvo.

La malla de protección en Progressive Field se extiende hasta el final de cada dugout. El batazo de Lindor conectó varias secciones más allá de la malla y fue de aproximadamente 12 a 15 filas en las gradas.

Lindor se unió al llamado de muchos jugadores de renombre en extender las mallas en todos los parques de las Grandes Ligas.

Hoy, lunes, los White Sox de Chicago se convertirán en el primer equipo en extender la malla desde el foul pole del dugout hasta el foul pole de ambas esquinas del jardín derecho e izquierdo.

El mes pasado, una niña de dos años fue enviada al hospital con lesiones en la cabeza por una bola de foul en Houston.

"Aliento a todos los equipos de la MLB a que pongan las redes completamente abajo", dijo Lindor. "Sé que se trata de la experiencia de los aficionados de interactuar con los jugadores y lo entiendo completamente. Quieres tener esa interacción con los fanáticos, obtener autógrafos y esas cosas, pero al final del día, queremos asegurarnos de que todos vengan fuera de este juego saludable, y tenemos que hacer algo al respecto ", manifestó Lindor."Todos se sienten mal. Y si podemos poner las redes un poco más abajo, creo que sería mucho mejor”.

Lindor cambió de enfoque cuando regresó a su turno ante el lanzador Spellman.

"Tratas de volver a esto, enfócate en el lanzador, enfócate en el turno al bate, enfócate en tu trabajo", dijo Lindor. "Ese turno al bate, no quería tirar la pelota en absoluto".