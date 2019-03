Si algo dejó claro para el exjardinero boricua Carlos Beltrán la repentina lluvia de megacontratos obtenidos por Mike Trout, Bryce Harper, Nolan Arenado y Manny Machado, es que el mercado de las Grandes Ligas se encuentra en un momento “duro”.

Suena contradictorio, pero el manatieño tiene un planteamiento. “¿Por qué está duro? Lo que está pasando en el béisbol es que el pelotero superestrella va a tener su contrato. El pelotero que ganaba sus $5, $6, $7, $8 millones (por año)... ya esos peloteros como que no están. Como quien dice, la clase media de los peloteros en las Grandes Ligas ya no está”, dijo Beltrán a El Nuevo Día.

“Ahora está la superestrella y el pelotero que se gana un millón y medio millón que es el mínimo”, agregó el asistente especial del gerente general de los Yankees.

Beltrán, quien jugó 20 temporadas en las Mayores y acumuló sobre $221 millones durante su exitosa carrera, puso como ejemplo al cinco veces Todo-Estrella Adam Jones, quien fue uno de los rostros de los Orioles de Baltimore por los últimos 10 años y ahora tuvo que firmar por un año y $3 millones con Arizona. “Jamás en la vida pensé que ese chamaco iba a terminar así”, indicó Beltrán.

Esta semana, Trout, de 27 años, llegó a un acuerdo con los Angelinos para permanecer en la franquicia de Los Ángeles por 12 años y $426 millones, cifra récord en la historia de los deportes en Estados Unidos. Semanas antes, Harper, de 26 años, venía de establecer una marca con un contrato de 13 años y $330 millones con los Filis de Filadelfia.

El primero en firmar un mega pacto en esta lenta temporada muerta fue el dominicano Manny Machado, de 26 años, quien estampó su firma en un trato de $300 millones por 10 años con los Padres de San Diego. Arenado, por su lado, optó por una extensión de $280 millones y ocho años con Colorado. “Los Trout, los Harper, los Machado, el mercado para ellos iba a esta ahí. ¿Por qué se tardo tanto? La cantidad de dinero, los años, lo que conlleva firmar un contrato así, todas las cláusulas... Si te fijas, no hay tanto pelotero en la clase media. Ya son peloteros como Martín Maldonado, un buen receptor que es y firmó con los Reales ($2.5 millones) porque se lesionó Salvador Pérez. Mira (Craig) Kimbrel, uno de los mejores cerradores y quién sabe dónde termine o por cuántos años”, analizó.

Keuchel sin contrato

“Una vez comienza spring training, no hace falta nadie. Todo está funcionando, todo está corriendo. Si hay una lesión, los peloteros que están afuera son los que están reemplazando. Está duro el mercado. A pesar de que uno ve las noticias de Trout y Harper, son un puñado de jugadores que firmaron bien. Después de ahí… ¡Dallas Keuchel! (ganador del Cy Young en 2015) Es increíble. No me atrevo ni textearlo. Solo le pude escribir que le deseaba lo mejor. Se debe estar volviendo loco”, añadió sobre su excompañero de equipo en Houston, quien aún anda sin un acuerdo para este año.

Beltrán, de 41 años, no es ajeno a contratos multianuales. En el 2005 firmó con los Mets de Nueva York por siete años y $119 millones, el acuerdo más grande para la franquicia en aquel momento. En el 2011, acordó con los Cardenales de San Luis por dos años y $26 millones. Dos años después, se fue a los Yankees por tres años y $48 millones. Para su último año en la liga, regresó a los Astros por un año y $16 millones en el 2017, temporada donde obtuvo su primer y único anillo de Serie Mundial.

Le sigue el acuerdo de Manny Machado con los Padres de San Diego de $300 millones por 10 años. (The Associated Press)

En medio de la Serie Mundial de 2007, Alex Rodríguez optó por probar la agencia libre. El resultado: un acuerdo de $275 millones por 10 años con los Yankees de Nueva York. (The Associated Press)

Antes de ser cambiado a los Yankees en el 2004, Rodríguez firmó su primer mega contrato con los Vigilantes de Texas de $252 millones por 10 años en el 2001. (The Associated Press)

Después de ganar dos Series Mundiales con los Cardenales de San Luis, Albert Pujols decidió mudarse en el 2012 a Los Ángeles por un contrato de 10 años y $240 millones. (The Associated Press)

En 2014, Robinson Canó firmó un contrato similar al de Pujols ($240 por 10 años) con los Marineros de Seattle. (The Associated Press)

En 2016, El lanzador David Price firmó por 7 años y $217 millones con los Medias Rojas de Boston. (The Associated Press)

En 2012, Prince Fielder estampó su firma en un contrato de $214 millones por nueve años. Se tuvo que retirar en el 2016 por lesiones en el cuello. (The Associated Press)

El derecho Max Scherzer firmó por 7 años y $210 millones con los Nacionales de Washington en el 2015. (The Associated Press)

El abridor Zack Greinke consiguió $206.5 millones por 6 años con los Diamondbacks de Arizona en el 2016. De la lista, es el pelotero que gana más al año con $34.4 millones. (The Associated Press)

