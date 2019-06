El exjugador de Grandes Ligas Carlos Beltrán, campeón de la Serie Mundial de 2017 con los Astros de Houston, expresó su orgullo por la selección de su sobrino Matthew Lugo en el sorteo de novatos por parte de los Red Sox de Boston, y le auguró éxito debido a su ética de trabajo.

Lugo fue el primer y único jugador desarrollado en el patio que resultó seleccionado el lunes en el primero de tres días que dura el sorteo, al ser reclamado en la segunda ronda, turno número 69.

Lugo es egresado de la escuela especializada que lleva el nombre de su tío, la Carlos Beltrán Baseball Academy.

“Estamos muy orgullosos de que uno de nuestros estudiantes haya sido seleccionado en la segunda ronda del sorteo y que sea el único puertorriqueño en recibir la llamada de MLB (en el primer día del sorteo). No tengo duda que, con salud, ética y trabajo arduo Matthew alcanzará todos los sueños que se ha propuesto. Ya Alex Cora (dirigente de Boston) me llamó y me expresó lo feliz que se siente con la llegada de nuestro Matthew; así que, otro puertorriqueño se une a las filas de los Red Sox”, dijo Carlos Beltrán.

Lugo, de 18 años, es un campocorto de 6'1" de estatura, que desde antes del sorteo tenía proyecciones de que sería el primer boricua escogido por alguna organización.