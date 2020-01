Carlos Beltrán renunció a la dirección de los Mets de Nueva York sin haber dirigido un partido en las Mayores porque no quería ser una “distracción” para la organización de cara al inicio de la temporada 2020 de las Grandes Ligas.

“En una reunión esta mañana con Jeff (Wilpon, gerente de operaciones) y Brodie (Van Wagenen) llegamos a un acuerdo para separarnos. Estoy agradecido de ellos por brindarle la oportunidad, pero acordamos que esta decisión es la mejor por los intereses del equipo. No podía permitir ser una distracción para el equipo. Le deseo éxito a toda la organización en el futuro”, reaccionó Beltrán en unas declaraciones escritas.

Mientras, Wilpon y Van Wagenen declararon en el mismo escrito que “nos reunimos anoche con Carlos y de nuevo esta mañana, y llegamos a un acuerdo de separarnos. No fue una decisión fácil…Creemos que Carlos fue honesto y comunicativo con nosotros. Estamos seguros de que este no será el último capítulo de su carrera en el béisbol. Seguimos entusiasmados con el talento de este equipo y estamos comprometidos a alcanzar nuestros objetivos de ganar ahora y en el futuro ".

Beltrán se convirtió en el tercer dirigente sin trabajo en las Mayores, tras el escándalo de robos de señales con tecnología con Houston en 2017. Según un informe de MLB, Beltrán participó –como jugador- en uno de los esquemas de robos. No fue penalizado por el comisionado de MLB.

A.J. Hinch ya no sigue con Houston ni el boricua Alex Cora con Boston.