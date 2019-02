El torpedero de los Astros de Houston, Carlos Correa, ganó hoy su caso de arbitraje y recibirá un sustancial aumento salarial de cara a la próxima temporada.

Un árbitro determinó que los Astros tendrán que pagarle al boricua $5 millones por la temporada del 2019. El equipo le estaba ofreciendo $4.25 millones.

Correa divulgó a través de su cuenta de Twitter el resultado de la audiencia celebrada el martes.

“¡Ganamos el caso de arbitraje! Los Astros fueron muy profesionales durante el proceso”, expresó Correa.

Won the Arb case! @astros true professionals throughout the process... All Glory to God ????