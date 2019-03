El campocorto puertorriqueño Carlos Correa podría hacer su debut a más tardar el domingo en la temporada regular 2019 de las Grandes Ligas tras perderse el partido inaugural de los Astros de Houston por una molestia en el cuello.

El Novato del Año de 2015 de la Liga Americana expresó el viernes que fue el mejor día que se sintió después de despertar.

Empero, el dirigente A.J. Hinch dijo que no iniciará a Correa hasta que termine por completo el entrenamiento que se realiza previo los partidos. El jueves, el joven de 24 años indicó que su cuello “no se sentía bien” después de abanicar el bate.

“Es un buen paso por la manera que desperté hoy . Me siento tan bien que Jeremiah (Randall, entrenador principal de los Astros) me dijo que tomáramos el día, no agitarme demasiado y esperar que mañana me sienta mejor para poder hablar cuándo pueda salir y jugar de nuevo”, indicó Correa.

Correa lleva siete días inactivo después de salir prematuramente de un partido de exhibición de la Liga de Toronjas frente a los Mets de Nueva York tras caerse mientras corría.

Ante la lesión, Hinch decidió sentar al santaisabelino durante la serie inaugural en Tampa Bay, la cual se juega hasta el domingo.

“Para mí, será difícil colocarlo de vuelta en la alineación hasta que tenga un día completo de entrenamiento. Esperemos que sea mañana, lo que hace el domingo más posible (para que juegue). Esperaré un día completo antes de lamentarlo”, declaró Hinch.

Correa perdió tiempo significativo en el 2018 por problemas en la espalda y en el 2017 por una fractura en el dedo pulgar. En los campos primaverales, promedió .333 con un cuadrangular y siete carreras remolcadas.