Milwaukee, Wisconsin - Ryan Braun y Eric Thames sacudieron cuadrangulares de tres carreras y los Cerveceros de Milwaukee conectaron cinco bambinazos en total el viernes para superar 13-10 a los Cachorros de Chicago, que encajaron su sexta derrota al hilo.

Los venezolanos Hernán Pérez y Orlando Arcia, y el cubano Yasmani Grandal también dispararon vuelacercas para los actuales campeones de la División Central de la Liga Nacional, que mejoraron su foja a 7-1. Han ganado nueve de sus 12 últimos choques contra Chicago, incluyendo el desempate por el título divisional en octubre.

Jason Heyward, Daniel Descalso y el también venezolano Willson Contreras batearon sendos jonrones para los Cachorros, que acumulan una foja de 1-6.

Milwaukee no perdió el tiempo para atacar al abridor de Chicago, el colombiano José Quintana (0-1), y Christian Yelich pegó un doble remolcador en su primer turno y anotó en un sencillo de Braun.

#Brewers win for the 6th straight game! The offense goes off with 5 homers and scores 13 runs against the Cubs. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/wFx5i8ZIST — Milwaukee Brewers (@Brewers) April 6, 2019

Quintana cedió ocho hits y otras tantas carreras en apenas tres entradas, lo que le valió la derrota. El triunfo fue para Chase Anderson (1-0), que admitió un hit en tres innings.

Por los Cachorros, los puertorriqueños Javier Báez de 4-0; Víctor Caratini de 2-0. El venezolano Willson Contreras de 1-1, con dos anotadas y una impulsada. El colombiano José Quintana de 1-0.