El puertorriqueño Charlie Montoyo alcanzó el viernes su primera victoria como dirigente de las Grandes Ligas, cuando los Azulejos de Toronto blanquearon 6-0 a los Tigres de Detroit.

El jueves, Montoyo inició su travesía como piloto en las Mayores con un revés 2-0 en 10 entradas.

Shout to my man Charlie on his first win as a manager! @BlueJays pic.twitter.com/NlEfjZVcJx — Marcus Stroman (@MStrooo6) March 30, 2019

Montoyo, natural del pueblo de Florida, es uno de los tres dirigentes boricuas activos en la campaña. Los otros dos son Alex Cora con los Medias Rojas de Boston y Dave Martínez con los Nacionales de Washington.