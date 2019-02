Charlie Montoyo se sintió algo extraño la semana pasada cuando entró a las facilidades de los Azulejos de Toronto en la ciudad costera de Dunedin.

Era la primera ocasión que lo hacía como dirigente de las Grandes Ligas, luego de trabajar por más de dos décadas con la organización de los Rays de Tampa Bay.

Superado el ‘miedo escénico’ durante esos primeros días, Montoyo asegura estar listo para enfrentar lo que resta de esta primera etapa de los campos de entrenamiento.

“Me sentí un poco extraño. Llevaba veinte y pico de años con Tampa Bay. Y cuatro en Grandes Ligas con ellos. Estaba acostumbrado. Yo sabía donde estaba todo. Ahora todo es nuevo”, dijo Montoyo, quien fue nombrado dirigente de la novena canadiense en octubre, a El Nuevo Día.

“Pero todo lo que es nuevo como que te da energía. Es una experiencia nueva. Estamos en Dunedin. Es muy lindo todo esto”.

Montoyo, quien se convierte en el cuarto mentor boricua en la historia de las Mayores, indicó que aunque los entrenamientos oficiales comienzan el jueves, desde el jueves pasado ya comenzó a recibir jugadores en el complejo beisbolero de los Azulejos.

“Nosotros empezamos el jueves. Ya hay dos o tres pitchers tirando su bullpen. Haciendo tiradas. El miércoles es el día de hacer los exámenes físicos y el jueves empezamos de lleno. Cuatro días con los pitchers y los catchers y el quinto día empiezan los entrenamientos con todo el mundo. Y la candela después”.

“Me siento bien. Los peloteros siempren llegan temprano a los entrenamientos. Ahí tenemos como 12 jugadores de posición y todos los pitchers ya están aquí”, dijo el puertorriqueño.

Montoyo indicó que aprovechó la llegada temprana de muchos de sus jugadores para iniciar el proceso de conocerlos.

El exjugador del cuadro viene de una larga carrera con la organización de los Rays, donde se destacó como dirigente en los diferentes niveles de las Menores.

Conociendo a su personal

Por ello, Montoyo no está muy familiarizado con su personal.

“Me ha ido bien chévere. Conociendo a los muchachos, a muchos no los conozco. Viendo caras y tratando de acordarme de sus nombres. Son muchos los peloteros, trainers, gente que no conocía. Voy poquito a poquito. Hablando con los peloteros, preguntando por sus familias”, agregó Montoyo.

Antes de ser reclutado como dirigente de Toronto, Montoyo formó parte del cuerpo de entrenadores de los Rays. Fue nombrado coach de tercera base en el 2015.

Fue considerado para dirigir a los Rays, pero la organización se inclinó por Kevin Cash. En el 2018 fue ascendido a coach de banco.

Reconocido por su experiencia trabajando con jugadores jóvenes y por su capacidad de comunicador, Montoyo dirigió durante ocho temporadas a los Bulls de Durham, filial Triple-A de Tampa Bay, a quienes guió a siete títulos divisionales.

Montoyo, a su vez, indicó que contrario a la norma que siguen los dirigentes de Grandes Ligas en los campos de entrenamientos, se propone a tirarle práctica de bateo a sus jugadores.

“A mí me gusta tirar en las prácticas. Yo me voy a tirar ahí. Llevo tanto tiempo tirando que quiero tirarle a algún grupo. Eso despeja a uno. Es chévere. Lo voy a hacer aunque no como antes que era todos los días”. señaló riendo.

Petición para Alex Cora

Por otro lado, Montoyo asegura sentirse emocionado con la idea de poder enfrentarse a su compatriota Alex Cora y los Medias Rojas de Boston.

Ese choque tendrá lugar el 9 de abril en el Fenway Park cuando los campeones de la Serie Mundial inauguren la temporada en su casa.

Montoyo tiene en su mente una petición para su colega.

“Ese juego me lo ha recordado todo el pueblo de Florida. Es el opening day de ellos (Boston). Tengo que decirle a Alex que me dé ese jueguito porque es el cumpleaños de la vieja mía”, dijo soltando una carcajada.