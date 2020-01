Nueva York— Derek Jeter se quedó a un voto de la selección unánime al Salón de la Fama el martes, pero se convertirá en miembro del recinto que constituye el máximo honor en el béisbol, lo mismo que Larry Walker.

El emblemático capitán de los Yankees de Nueva York apareció en 396 de las 397 papeletas depositadas por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), quedándose a una del logro alcanzado por su compañero en los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera.

✉ Email Derek Jeter fue la sexta selección de primera ronda de los Yankees en 1992. Hizo su debut en las Mayores en 1995 a los 20 años. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter no tardó en convertirse en una de las figuras de los Yankees con sus habilidades como siore. Ganó el premio de Novato del Año de la Liga Americana. (ELNUEVODIA.COM)

Una de las jugadas más célebres de Derek Jeter fue cuando se lanzó a las gradas para atrapar una pelota durante la postemporada de 2004 contra Boston. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter celebra un jonrón ganador e un partido de la Serie Mundial de 2001. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter ganó cinco títulos de Serie Mundial junto al boricua Jorge Posada, el panameño Marino Rivera y el abridor Andy Pettitte. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter posa junto a Rivera y Posada con los títulos de Serie Mundial. Los ganaron en 1996, 1998, 1999, 2000 y 2009. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter con el trofeo de Serie Mundial junto Mariano Rivera en 2009. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter dio el hit 3,000 con un cuadrangular en el Yankee Stadium frente a Tampa Bay. (ELNUEVODIA.COM)

En su último juego en el Yankees Stadium en 2014, Jeter dio el hit ganador del encuentro contra Baltimore. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter ganó el premio Roberto Clemente en 2009 por su labor comunitaria. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter vistió los colores de Estados Unidos para los Clásicos Mundiales de Béisbol en 2006 y 2009. En la foto, saca fuera a Iván Rodríguez, puertorriqueño también en el Salón de la Fama. (ELNUEVODIA.COM)

Jeter fue 14 veces Jugador Todo-Estrella, ganó cinco Guantes de Oro y cinco Bates de Plata. (ELNUEVODIA.COM)

Los Yankees retiraron el número 2 de Jeter luego de su retiro. (ELNUEVODIA.COM)

El panameño Rivera se convirtió el año pasado en la primera selección unánime al recinto de Cooperstown en la historia.

Con el 99.7% de las menciones, Jeter rebasó a Ken Griffey Jr., quien obtuvo el 99,3% y era el segundo pelotero más votado de la historia después de Rivera.

“Me quedé sin habla cuando recibí la llamada”, aseguró Jeter. “Sinceramente, yo estaba bastante nervioso, y cuando lo logré, no supe en realidad qué decir”.

“No me gusta dar nada por seguro, para no provocar mala suerte. Nadie da por un hecho que va a ir al Salón de la Fama”.

"Hall of Famer" sounds nice, huh Derek? pic.twitter.com/QQjNhHWqF1 — MLB Network (@MLBNetwork) January 21, 2020

Se desconocía de inmediato cuál fue el votante que no eligió a Jeter, quien aparecía en las 219 papeletas que se hicieron públicas antes del anuncio", agregó.

"Bueno, miro todos los votos que obtuve. Tratar de convencer a tantas personas para estar de acuerdo con una cosas es bastante difícil. Así que no es algo que esté en mi mente", reaccionó Jeter.

La BBWAA revelará el 4 de febrero las boletas adicionales, siempre y cuando los votantes deseen que ello se conozca públicamente.