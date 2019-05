La utuadeña Diamilette Quiles se convirtió hoy en la primera mujer en jugar en la Liga de Béisbol Superior Doble A, al entrar en la quinta entrada del partido entre los Montañeses de Utuado y los Patrulleros de San Sebastián en el estadio Ramón Cabañas.

Disfrute el momento en que entra al terreno de juego Diamilette Quiles, primera jugadora en la historia del Béisbol Superior Doble A Posted by Liga de Béisbol Superior Doble A on Sunday, May 19, 2019

Quiles entró al diamante para ocupar la primera base de los Montañeses. La jugadora hizo su entrada ante una ovación del público en Utuado que se dio cita para presenciar el momento histórico. Los peloteros de los Montañeses también le brindaron un aplauso a Quiles.

En su primer turno al bate en la parte baja de sexta, Quiles fue retirada de out con un elevado de foul que fue capturado por el receptor de los Patrulleros.

"Estoy sumamente tranquila y confiada. Bajé un poquito las manos, pero vamos a seguir haciendo los ajustes para el segundo turno", expresó Quiles tras el turno.

La deportista agradeció el apoyo del público y reconoció sentirse emocionada con la presencia de su abuela, Adelaida Cruz, de 91 años, quien nunca había venido a un parque.

Asimismo, se mostró contenta con las muestras de aceptación por parte de sus compañeros de equipo.

"Ellos están súper contentos. Ni se lo creen", dijo.