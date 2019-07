Minnesota - Tras perderse 13 partidos por una lesión en un tobillo, el jardinero boricua de los Twins de Minnesota, Eddie Rosario, siente que está casi a un cien por ciento de condición, pero el equipo no busca apresurarlo.

Después de regresar a la alineación y jugar dos partidos, Rosario no fue incluido en la alineación de ayer, jueves, contra los Athletics de Oakland.

Eddie Rosario.



Huge pinch-hit home run.



??????pic.twitter.com/Plmuc87S25 — Sporting News MLB (@sn_mlb) July 19, 2019

Sin embargo, Minnesota, que se encaminaba a su quinta derrota en siete partidos y su cuarta consecutiva, con marcador de 3-1, apenas había logrado llegar a base y había sufrido varios errores, por lo que enviaron a Rosario como bateador emergente en la séptima, con dos corredores en base.

En ese momento, sus compañeros presentían que venía el bombazo.

“Puedes sentir esos momentos”, dijo el lanzador Kyle Gibson a la prensa después del partido.

Y así fue. En el primer lanzamiento, del relevista Yusmeiro Petit, Rosario conectó un cuadrangular que picó a 414 pies de distancia por el jardín derecho.

“Lo he hecho antes en mi carrera. Tengo tres jonrones como bateador emergente en momentos cerrados. Siempre voy a tratar de hacer lo mismo. Quiero tratar de pegarle fuerte y hacer buen contacto. Me gusta ese momento. Pienso que el momento me empuja a pegar esos jonrones”, expresó Rosario a periodistas en el camerino de los Twins.

El dirigente de los Twins, Rocco Berdeli, dijo en conferencia de prensa que ese jonrón de Rosario era “probablemente uno de los momentos más memorables que hayamos visto hasta este punto este año, y tenemos algunos momentos grandes con qué compararlo”.

La noche cambió por completo, pues en la entrada siguiente sus compañeros C.J. Cron y Mitch Garver aumentaron la ventaja con sendos cuadrangulares, para ganar 6-3 y sostener la ventaja de cuatro juegos de ventaja sobre los Indians de Cleveland en la División Central de la Liga Americana.

“Juego duro. Solo quería volver (de la lesión) para poder hacer esas cosas”, manifestó Rosario a la prensa en Minnesota.

Antes del partido, Rosario dijo a El Nuevo Día en el Target Field que “ya nos sentimos mejor, más ‘ready’ para jugar a este nivel. Vamos poco a poco mejorando los días, mejorando la recuperación y creo que ya mismo estaremos al 100%. Estamos cuidándonos a ver cómo es al principio, pero estamos enfocados en ayudar al equipo a ganar”

Aseguró que la lesión del tobillo izquierdo “no fue tan grave. Fue un halón nada más”.

Ahora espera poder ayudar con la presión que Cleveland ha aumentado desde el juego de estrellas, reduciendo la ventaja que había sido de 11 partidos de ventaja.

Rosario regresó a la vez que Cron, quien estuvo fuera una lesión en una mano.

“Estamos tratando de seguir jugando igual que al principio. No hay paniqueo ninguno”, señaló.