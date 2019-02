Glendale — El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, pronosticó que los principales agentes libres en el mercado terminarán firmando convenios, lo que restará importancia a las críticas que se han hecho hacia las aletargadas negociaciones.

“En ciertos aspectos, siento que esto ha sido mucho ruido y pocas nueces, si es que de hecho todos los peloteros firman al final del día”, comentó Manfred. “La temporada habrá de comenzar. Vamos a tener a los peloteros correctos jugando en el terreno, así que no habrá daño ni falta”.

Horas antes, Manny Machado accedió a un contrato por $300 millonesy 10 años con San Diego, dijo a The Associated Press una persona cercana a las negociaciones. La fuente solicitó permanecer en el anonimato porque el pacto depende todavía de los exámenes físicos.

Google+ ✉Email El contrato de Manny Machado con los Padres de San Diego de $300 millones por 10 años es el más grande en la historia de las Mayores -y del deporte estadounidense- para un agente libre. (The Associated Press)

En medio de la Serie Mundial de 2007, Alex Rodríguez optó por probar la agencia libre. El resultado: un acuerdo de $275 millones por 10 años con los Yankees de Nueva York. (The Associated Press)

Antes de ser cambiado a los Yankees en el 2004, Rodríguez firmó su primer mega contrato con los Vigilantes de Texas de $252 millones por 10 años en el 2001. (The Associated Press)

Después de ganar dos Series Mundiales con los Cardenales de San Luis, Albert Pujols decidió mudarse en el 2012 a Los Ángeles por un contrato de 10 años y $240 millones. (The Associated Press)

En 2014, Robinson Canó firmó un contrato similar al de Pujols ($240 por 10 años) con los Marineros de Seattle. (The Associated Press)

En 2016, El lanzador David Price firmó por 7 años y $217 millones con los Medias Rojas de Boston. (The Associated Press)

En 2012, Prince Fielder estampó su firma en un contrato de $214 millones por nueve años. Se tuvo que retirar en el 2016 por lesiones en el cuello. (The Associated Press)

El derecho Max Scherzer firmó por 7 años y $210 millones con los Nacionales de Washington en el 2015. (The Associated Press)

El abridor Zack Greinke consiguió $206.5 millones por 6 años con los Diamondbacks de Arizona en el 2016. De la lista, es el pelotero que gana más al año con $34.4 millones. (The Associated Press)

El jardinero Jason Heyward logró en el 2016 un contrato de $184 millones por 8 años con los Cachorros de Chicago. (The Associated Press)

El acuerdo de Machado impondría un récord para un agente libre y sería el mayor en la historia de las Grandes Ligas, sólo detrás del suscrito por Giancarlo Estanton, de 13 años y 325 millones de dólares.

Bryce Harper, Dallas Keuchel y Craig Kimbrel siguen en el mercado de cara a los juegos de pretemporada que comienzan esta semana. En las mayores, los peloteros han criticado a los clubes por no gastar lo suficiente a fin de hacerse de los servicios de los astros disponibles.

Algunos jugadores han comenzado a presionar en busca de cambios significativos en el contrato colectivo, que expira al concluir la campaña de 2021.

“Yo sí creo que esto es un poco exagerado por ahora”, indicó Manfred. “Sí pienso que sería útil si tratáramos de restar sensacionalismo a los dimes y diretes en temas individuales. Creo que el diálogo es mejor cuando se realiza en una habitación entre las partes que negocian”.

La oficina del comisionado ha propuesto algunos cambios en las reglas, como la instalación de relojes que limiten el tiempo que demoran los pitchers en hacer sus lanzamientos, así como restricciones relacionadas con los relevistas.

El líder del sindicato Tony Clark y los peloteros agremiados quisieran que la regla del bateador designado se extendiera a la Liga Nacional, y que se realizaran cambios al draft amateur, a fin de volver menos atractivo para los equipos el lanzarse a un proceso de reconstrucción.

Los jugadores han criticado a los clubes por no mostrar suficientes deseos de ganar en el corto plazo. El lunes, Clark preguntó si las decisiones de algunos equipos vuelven justificable que los fanáticos paguen los precios de las entradas para los juegos.