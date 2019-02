CIUDAD DE PANAMÁ.- Los Cangrejeros no están muy al tanto de las fortalezas y debilidades de los Toros de Herrera. Fuera del desconocimiento del rival de esta noche, la encomienda para Puerto rico en su segundo partido de la Serie del Caribe es batear.

La representación puertorriqueña enfrenta a partir de las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico) al anfitrión en el Estadio Nacional Rod Carew en un partido de suma importancia después de perder el desafío inaugural 3-1 frente a República Dominicana, encuentro en el cual solo conectó un imparable.

“No sabemos mucho (de Panamá). Es un juego importante, juego clave. Sabemos que juegan con Dominicana (ayer). Lo importante aquí es que si Dominicana le gana a ellos, nosotros tenemos que ganarle a Panamá y después vencer a Dominicana para poner todo parejo. Hay que batear. No somos un equipo de poder, pero sé que podemos hacer un mejor trabajo en el contacto”, dijo Carmelo Martínez, dirigente de la novena boricua.

Relacionados: Puerto Rico no se sintió a gusto en el terreno del Rod Carew Caen los Cangrejeros en el inicio de la Serie del Caribe en Panamá Carmelo Martínez mantiene una larga relación con la Serie del Caribe

Sin incluir los partidos de ayer, los quisqueyanos lideraban el Grupo B, que lo completan Panamá y Puerto Rico. El líder de la tabla enfrentará al equipo que termine en el puntero del Grupo A, compuesto por Venezuela, Cuba y México.

Al montículo Maldonado

El veterano derecho Iván Maldonado será el abridor por Puerto Rico en su octava aparición en Series del Caribe. Formó parte de la escuadra campeona de 2018 de los Criollos de Caguas en la denominada Pequeña Serie Mundial de Latinoamérica.

Aunque el rival luce inferior en el papel, Maldonado evitó confiarse en un torneo corto donde cada out cuenta.

“Siempre es retante. La expectativa es salir siempre a ganar y seguir haciendo el mismo trabajo que hicimos en Puerto Rico. Vamos para encima. No conozco el roster de Panamá. Ya me sentaré a hablar con los entrenadores (ayer). Una victoria hoy y una mañana nos pone en posición”, expresó Maldonado, de 38 años, a el Nuevo Día.

“Es más fácil para mí porque ya he estado en situaciones parecidas, en tantos años lanzando. Es una bendición estar nuevamente aquí. No puedo decir más nada”, agregó.

Los Toros de Herrera se encuentran en su primera aparición en una Serie del Caribe tras ser invitados por ser el país sede de emergencia luego de que la Confederación de Béisbol le retirara los derechos a Venezuela hace una semana por la crisis política que atraviesa el país. La escuadra es dirigida por el exjugador local Manuel Rodríguez.

La última vez que los panameños estuvieron representados en la competencia fue en 1960.

El lunes, la novena buscaba reemplazar un puñado de sus jugadores debido a que su roster no fue aprobado durante el Congresillo de la Confederación por tener jugadores reservas de otros países, informó el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), Juan Flores Galarza.

Parque difícil

Durante el regreso al hotel tras el duro revés contra las Estrellas Orientales, los Cangrejeros coincidieron en el autobús que el estadio Rod Carew no se encuentra en condiciones para jugar un buen béisbol.

El parque recibió modificaciones ordenadas por Major League a última hora ante la noticia que albergaría la competencia que originalmente estaba destinada a la ciudad venezolana de Barquisimeto.

El antesalista Jesmuel Valentín indicó que las sombras que se formaron durante la tarde no permitían ver la pelota. Tampoco se podía manipular la tierra con los ganchos para acomodarse en la caja de bateo.

“Es uno de los parques más difíciles donde he jugado. Pero, tampoco le vamos a quitar crédito al pitcheo de los dominicanos, que tienen una de las mejores rotaciones que se ha presentado en la Serie del Caribe”, indicó.

“De verdad el terreno estaba duro. Para batear estaba durísimo. La bola entre la tercera y cuarta entrada no se veía bien por las sombras. Son cosas que pasan. A lo mejor no son excusas. Dominicana dio 12 hits así que quizás no tiene nada que ver. Ellos cogieron todas las bolas que bateamos”, agregó, por su parte, el intermedia Irving Falú.

Segundo revés de México

La novena de México sufrió ayer su segundo traspié de la serie cuando cayó ante Cuba 3-1, en un partido correspondiente al Grupo A.

Con el revés, los Charros de Jaslisco se colocan al borde de la eliminación.