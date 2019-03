Bajo un intenso sol, el Equipo Nacional de béisbol se tiró al terreno del estadio Dennis Martínez, de Nicaragua, este jueves en preparación para la Serie Internacional de Béisbol, programada para comenzar mañana, viernes.

Los 22 integrantes de la novena puertorriqueña practicaron durante dos horas bajo la dirección de Juan ‘Igor’ González, quien se mostró entusiasmado con la cercanía de los tres juegos amistosos con la selección de Nicaragua en preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Será una serie muy emocionante en un escenario de Grandes Ligas. Esto nos motiva. Y más sabiendo que será ante casa llena”, dijo el dirigente nacional en declaraciones escritas.

González anunció que el derecho Freddie Cabrera, quien pertenece al equipo Arenosos de Camuy en el Béisbol Superior Doble A, será el lanzador que abrirá por Puerto Rico.

“Estamos listos para jugar, ansiosos por tirarnos al terreno. Como equipo muy contentos de estar en Nicaragua. Espero dar el todo por el todo para darle el triunfo a Puerto Rico”, indicó Cabrera, quien cuenta con experiencia a nivel profesional.

El piloto detalló que el sábado subirá a la loma el derecho Michael Rivera y el domingo hará lo propio el zurdo Orlando Díaz.

El primer encuentro comenzará a las 8:30 p.m. (hora de Puerto Rico). Los juegos se transmitirán en la página de Facebook del canal Viva Nicaragua.