El ahora ex gerente general de los Astros de Houston Jeff Luhnow dijo el jueves, a través de declaraciones escritas, que acepta su responsabilidad “por las infracciones a las reglas” tras ser suspendido por las Grandes Ligas, junto al dirigente A.J. Hinch, luego del resultado de la investigación del esquema de robo de señales.

“Ocurrieron bajo mi supervisión como presidente de operaciones de béisbol y gerente general de los Astros”, reconoció Luhnow, quien se disculpó con el club y con los fanáticos por “la vergüenza y el bochorno que esto ha causado”.

Pero luego, se defendió.

“No soy un tramposo”, recalcó en el comunicado. “Cualquiera que haya trabajado cerca de mí durante mi carrera de 32 años dentro y fuera del béisbol puede atestiguar mi integridad. No sabía que se habían infringido las reglas. Como el comisionado estableció en su comunicado, no di personalmente instrucciones, supervisé ni me involucré en alguna mala conducta. La iniciativa de robo de señales no fue planificada ni dirigida por la gerencia de béisbol. El golpeteo al bote de basura era instruido y ejecutado por los peloteros, y la decodificación del video de señales se originó y ejecutó por empleados de un nivel menor, quienes trabajaban con el coach de banca (Alex Cora). Estoy profundamente molesto de que no se me haya informado de alguna mala conducta, porque yo le habría puesto fin”.

Mediante la organización de los Astros, Hinch emitió un comunicado, en el que se dijo “decepcionado por las acciones del club en este tiempo”, y aceptó la sanción impuesta por el comisionado.

“Como líder y manager de las Grandes Ligas, es mi responsabilidad guiar a los peloteros y al personal con una integridad que represente este deporte de la mejor forma posible”, agregó. “Aunque las evidencias muestran consistentemente que no auspicié ni participé en las prácticas de robo de señales, fracasé al no detenerlas, y lo lamento profundamente”.

Manfred dijo que Hinch estaba al tanto del sistema, pero no informó a Luhnow.

“Como la persona responsable por la dirección de sus peloteros y coaches, simplemente no hay justificación para que Hinch no haya actuado”, indicó Manfred.

El gerente general negó estar al tanto de lo que pasaba, pero Manfred lo responsabilizó también.

“Si bien Luhnow niega haber estado al tanto de que su equipo de análisis de jugadas estaba descifrando y transmitiendo las señales, hay documentos y testimonios que indican que Luhnow algo sabía sobre estos esfuerzos y no les prestó demasiada atención”, expresó Manfred. “Lo considero responsable personalmente por la conducta de su club”.

Los castigos del béisbol fueron mucho más severos que los de la NFL por una infracción similar. El entrenador de los Patriots Bill Belichick fue multado con 500,000 dólares en el 2007 y los Patriots con 250,000 dólares por usar videos para robar señales de los rivales. Ocho años después se multó a los Patriots con un millón de dólares por desinflar los balones usados en la final de la Conferencia Americana. El quarterback Tom Brady fue suspendido cuatro partidos.

El actual mánager de los Mets Carlos Beltrán era por entonces jugador de los Astros, pero Manfred dijo que ningún pelotero será castigado porque decidió en septiembre del 2017 que el mánager y el gerente general eran los responsables de todo.

“Virtualmente todos los peloteros de los Astros participaron de algún modo o estaban al tanto, pero no estoy en condiciones, a partir del resultado de las investigaciones, de determinar con certeza qué nivel de responsabilidad tuvo cada uno ni su grado de culpabilidad”, escribió Manfred. “No es práctico dada la cantidad de jugadores involucrados y el hecho de que muchos de esos peloteros militan ahora en otros clubes”.

La investigación comenzó cuando Mike Fiers, ex pítcher de los Astros quien ahora lanza con Oakland, denunció el robo de señales en un artículo de la revista The Atlantic del 12 de noviembre.

El Departamento de Investigaciones de las Grandes Ligas entrevistó a 68 testigos, incluidos 23 peloteros y exjugadores de los Astros, y revisó decenas de miles de emails, mensajes por Slack, mensajes de texto, videos y fotografías.

Empleados de los Astros dijeron que el equipo empezó a descifrar señales usando la cámara del jardín central a principios del 2017. Un jugador le llevaba la información al dugout, de donde se la pasaban a un corredor en segunda. El corredor descifraba las señales del cátcher al pítcher y se la pasaba al bateador. A veces el personal de la sala de análisis de videos transmitía información a través del reloj o el teléfono de algún miembro del dugout.

Alex Cora, actual dirigente de los Red Sox de Bsoton, empezó a llamar a la sala de videos para pedir información a principios de la temporada. Después de que un grupo de peloteros, incluido Beltrán analizó cómo mejorar el sistema al cabo de dos meses, Cora arregló para que se instalase en el dugout una pantalla que transmitiese lo que captaba la cámara del jardín central. Los jugadores informaban los lanzamientos golpeando un bate o la pistola de masajes contra el cesto de basura. Dos golpes generalmente indicaban lanzamientos lentos, ningún ruido anticipaba una recta.

Manfred dijo que no se usó el sistema de golpes en el 2018, aunque se siguieron robando señales en la oficina de videos en la última parte de la temporada. No hay indicios de que hubo robo de señales en los playoffs del 2018.

Tanto los Mets como Beltrán desistieron de hablar sobre este tema, según el portavoz Harold Kaufman.