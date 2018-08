Chicago — Jon Lester lanzó seis entradas, produjo dos carreras con un sencillo ante Noah Syndergaard e hizo dos buenas jugadas a la defensiva, para que los Cachorros de Chicago vencieran el lunes 7-4 a los Mets de Nueva York, con lo que hilaron su sexta victoria consecutiva.

