Las reacciones no se han hecho esperar y el tema promete continuará en boca de la gente por largo tiempo.

Mientras un sector en Puerto Rico y en los Estados Unidos aplaude la decisión del dirigente de los Red Sox de Boston, Alex Cora, de no asistir el jueves a la Casa Blanca para compartir con el presidente Donald Trump, hay otros como el exjugador Dickie Thon que piensan que la determinación de su compatriota es equivocada.

“Estoy en desacuerdo con él”, fue el primer comentario de Thon, un extorpedero de Grandes Ligas

“Pienso que es equivocada porque tú confrontas los problemas comunicándote con la persona que tú crees es el problema. El tiene la oportunidad allí de hablar con el presidente y dejarle saber de buenas... tranquilo porque vas a estar con él”.

Cora, quien guió a Boston al título de la Serie Mundial en el 2018, comunicó su decisión el domingo en una comunicación a El Nuevo Día.

En la misma, el cagüeño expresó que su decisión fue motivada ante su insatisfacción por el pobre respaldo de Trump a la isla luego del azote del huracán María en el 2017.

“Debió ir y decir con respeto lo que él piensa y lo que está viendo en Puerto Rico que a lo mejor a Trump no le están diciendo, pero eso de no ir y crear una controversia... Creo que es equivocada y se lo escribí”.

“Tu tienes la oportunidad de hablar con ellos tranquilo sin politiquería. Alex debió haber usado esa oportunidad”.

Thon fue enfático en señalar que reconoce la pobre actitud que ha tenido el polémico presidente de los Estados Unidos hacia la isla, pero insistió que Cora debió hacerle frente a éste.

"Esto lo van a usar de forma negativa. Con la cuestión de que Trump ha tratado mal a Puerto Rico eso es verdad, que ha hablado porquerías, que no dice la verdad. Todo eso es verdad. Pero Alex es un embajador de Puerto Rico y no un político y se lo pudo haber dicho. La percepción allá afuera es que nos está tratando mal, pero hay que ir de frente con él. El pelotero, uno no se da cuenta, pero en Estados Unidos tiene una influencia grandísima".

Thon, quien jugó durante quince temporadas, nunca visitó la Casa Blanca cuando era pelotero, pero asistió a actividades en la residencia de los Bush (George y George W.) y del fenecido Richard Nixon.

“El era fanático de los Angelinos de California y nos invitó a su casa. Son oportunidades. El me habló mucho de Puerto Rico pero para aquel tiempo yo no sabía nada de política (1979)”, dijo refiriéndose a Nixon.

Por su parte, Edwin Rodríguez, dirigente nacional, apoyó la postura de Cora através de un mensaje de texto.