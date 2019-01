No es un secreto que el puertorriqueño Francisco Lindor es uno de los jugadores más emocionales de las Grandes Ligas.

Con su contagiosa sonrisa y efusivas celebraciones, Lindor se ha ganado muchos fanáticos, pero a la vez algunos críticos. Y es que en el béisbol hay ciertas ‘reglas no escritas’ que, en cierta manera, limitan las celebraciones de los peloteros en el diamante.

Lindor, campocorto de los Indios de Cleveland, compartió sus impresiones sobre este tema con el futbolista del Liverpool, Sadio Mané, en un video promocional de la marca de calzado e indumentaria deportiva, New Balance.

La grabación se realizó en el estadio Anfield, hogar del Liverpool, donde Lindor estuvo de visita recientemente y compartió con personal del club inglés.

“Hay reglas no escritas en el juego que si bateas un jonrón, se supone que actúes como si lo hubieras hecho cientos de veces. Soy un tipo emocional, me gusta enseñar emociones. Pero me tengo que aguantar. Ojalá pudiera batear un jonrón y tirar el bate. Pero no podemos hacerlo, tenemos que respetar el juego. Si pudiéramos celebrar como ustedes (futbolistas), eso estaría divertido”, expresa Lindor en la parte final del video.

Lindor, de 25 años y apodado “Mr. Smile (señor sonrisa), comenzará en la primavera su quinta temporada con los Indios. Ha ido a los últimos tres Juegos de Estrellas, por lo que ya es visto como una de las grandes figuras de todo el béisbol. En la pasada temporada bateó para .277 con 38 jonrones y 92 carreras empujadas.

Liverpool’s Sadio Mane takes MLB star @Lindor12BC around Anfield as they compare notes on their approaches to big games. ??



(From B/R Football x @NBFootball) pic.twitter.com/s4yITh1cDk — B/R Football (@brfootball) January 3, 2019