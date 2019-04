Nueva York — Brett Gardner disparó un grand slam para llegar a 100 jonrones de por vida, y los Yankees de Nueva York se impusieron el miércoles 5-3 a los Red Sox de Boston, barridos en la serie de dos juegos.

El bambinazo de Gardner llegó en la séptima entrada frente a Ryan Brasier, para que los Yankees remontaran la pizarra ante los monarcas de la última Serie Mundial.

That is one SLAMMIN' way for Brett Gardner to plant his 100th career homer, and it's now 5-3 Yankees!#YANKSonYES live stream: https://t.co/I5D6hC7r73 pic.twitter.com/Fq5KYfs3UY — YES Network (@YESNetwork) April 18, 2019

J.D. Martínez conectó un vuelacerca en la primera entrada ante el abridor de los Yankees, J.A. Happ, tal como lo hizo en el primer duelo de la serie divisional de la Liga Americana en octubre, y el boricua Christian Vázquez añadió un bambinazo de dos vueltas en el segundo acto para colocar la pizarra 3-0 en favor de los visitantes.

Pero los Yankees evitaron quedarse sin ganar una sola de sus primeras cuatro series como locales en una campaña, algo que no les ocurre desde 1913, de acuerdo con el Elias Sports Bureau.

Clint Frazier comenzó la reacción con un doblete productor en el cuarto acto ante Nathan Eovaldi, exlanzador de los Yankees. Nueva York llenó las bases en la séptima entrada frente a Brandon Workman (0-1), con un sencillo de Frazier y boletos gestionados por Mike Tauchman y Austin Romine.

Brasier entró al relevo y se colocó adelante en la cuenta por 0-2. Pero una recta se quedó alta y Gardner la impactó para que la pelota viajara 364 pies, por encima de la pizarra ubicada en el jardín derecho.

Tommy Kahnle (1-0) sacó dos outs para llevarse el triunfo. Adam Ottavino retiró al dominicano Eduardo Núñez mediante un elevado con la casa repleta, que puso fin al octavo inning, y el cubano Aroldis Chapman sacó tres outs seguidos para su tercer salvamento.

Los Yankees mejoraron a una foja de 8-9 y a una de 5-6 como locales.

Por los Red Sox, los dominicanos Núñez de 3-0, Rafael Devers de 4-2. El puertorriqueño Vázquez de 4-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Yankees, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El colombiano Giovanny Urshela de 3-0.