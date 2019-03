Tokio— Ichiro acaparó los vítores. Casi todos los demás integrantes de los Marineros de Seattle se encargaron de los hits.

Una multitud que acudió para ovacionar a Ichiro Suzuki en su tierra natal acabó presenciando a Domingo Santana conectar el gran batazo en el Domo de Tokio, un grand slam que encaminó el miércoles a Seattle a la victoria 9-7 sobre los Atléticos de Oakland en el primer partido de la temporada regular de las Grandes Ligas.

Ichiro comes out of the game.



Pardon us, we're crying in the club rn. pic.twitter.com/09aKuLlsiQ — Cut4 (@Cut4) March 20, 2019

Al tocarle el noveno turno en el orden ofensivo, sabiendo que iba tener dos apariciones al plato, Ichiro falló con un elevado y negoció un boleto. La estrella japonesa de 45 años empezó el cuarto inning en el jardín derecho, y luego recibió otra sonora ovación. Recibió abrazos por parte de sus compañeros de equipo en el mismo diamante.

“Los fanáticos en Japón no están acostumbrados a esa reacción de mis compañeros, pero no es inusual en las Grandes Ligas”, dijo Ichiro.

El dirigente de los Marineros Scott Servais dijo que Ichiro jugará el jueves en el último día de la serie, pero sin garantía que será titular.

“Queremos darle una oportunidad para que juegue, pero también queremos que los otros también tengan acción”, declaró Servais. “Comprendo que todo el mundo quiere verle durante los nueve innings completos. Estamos tratando de hacer lo mejor para el equipo e Ichiro lo entiende”.

Este fue el juego inaugural más prematuro en las mayores. El deporte que es sinónimo de verano comenzó en el último día del invierno. La mayoría de los fanáticos estaba durmiendo en Norteamérica cuando el juego comenzó a las 5.36 de la madrugada en la costa este (6.36 de la noche hora local).

Un año después que Ian Happ de los Cachorros pegó un jonrón al primer lanzamiento de la temporada, los batazos de larga distancia no faltaron.

Tim Beckham la sacó por Seattle. Khris Davis, quien lideró las mayores con 48 jonrones el año pasado, Stephen Piscotty y Matt Chapman también la desaparecieron por los A's.

"Fue fenomenal. Da gusto jugar frente a una afición que disfruta. Hasta la previa del juego fue divertida. Creo que todos han pasado un buen rato”, comentó el manager de Oakland Bob Melvin.

Ichiro se convirtió en el segundo jugador de posición de mayor edad en ser titular en un juego inaugural de campaña, apenas unos meses más joven que cuando el dominicano Julio Franco alineó para Atlanta en 2004. Varios de los jugadores presentes en este partido ni siquiera habían nacido cuando Ichiro inició su carrera profesional.

45 and showing off the cannon.



Ichiro forever ??



(via @MLB)pic.twitter.com/XwO0Xh5skG — SportsCenter (@SportsCenter) March 18, 2019

Santana, de uno de varios Marineros que debutan en el equipo, disparó su grand slam en el tercero. El batazo por banda contraria coronó un racimo de tres anotaciones para abrir una ventaja de 5-2, y el jonrón de Beckham en el quinto les dejó 9-4.

Domingo Santana hits a GRAND SLAM! pic.twitter.com/nwirkFqbIn — Pitcher List (@PitcherList) March 20, 2019

Beckham acabó con tres hits y anotó tres veces. Otro que tuvo un buen debut para Seattle fue Jay Bruce, quien dio un sencillo para el primer hit de las mayores en la campaña, y el dominicano Edwin Encarnación, quien anotó dos carreras.

Por los Marineros, los dominicanos Santana de 5-1, una anotada y cuatro impulsadas; y Encarnación de 3-0, dos anotadas. El venezolano Omar Narváez de 3-0.