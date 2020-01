Para Javier Báez y los Cubs de Chicago, el juego de espera continúa.

El pelotero estelar desconoce que le depara a la organización respecto a cuáles jugadores se quedan o no a largo plazo en la novena que ganó la Serie Mundial en 2016.

"Veremos qué pasa", expresó Báez durante el festival de fanáticos de los Cubs en Chicago. "Si (un cambio) pasa, quien viene, quien no. Espero que podamos retener a (Kris) Bryant aquí por toda su carrera. ... no sé que vaya a pasar aquí que realmente no puedo decir nada al respecto", agregó.

Bryant, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2016, es uno de los jugadores estrellas de los Cubs que estuvo en la ola de rumores de cambios durante la temporada muerta, al igual que Báez, Wilson Contreras y Anthony Rizzo, al estar todos cerca de la agencia libre.

Los Cubs fallaron en alcanzar la postemporada el año pasado por primera vez desde 2014. El fracaso llevó al dirigente Joe Madden a salir de la novena. Fue reemplazado por David Ross, receptor del equipo cuando los Cubs ganaron su primera Serie Mundial en 108 años.

Al finales de 2019, el presidente de operaciones Theo Epstein expresó a Forbes que nadie tenía un puesto seguro. En el festival de fanáticos, el ejecutivo declaró que los Cubs podrían retener al mismo núcleo de jugadores para la temporada entrante.

"A veces, estás a una llamada de firmar a un jugador a largo plazo. A veces, está a una llamada de hacer un trato. Lo más seguro es que nos encontramos en un "status quo". Es difícil lograr extensiones de contrato. Es difícil hacer cambios, y lo que sentimos ahora mismo es que tenemos un buen personal. Trataremos de competir este año y no estamos en la posición de que tenemos que hace algo", declaró.

En el caso de Báez, el boricua evitó una vista salarial por segundo año seguido al acordar un contrato de $10 millones para la temporada de 2020. El bayamonés es agente libre en 2022.

A preguntas sobre si hubo una discusión substancial sobre una extensión de contrato, el bayamonés dijo estar mayormente concentrado en jugar pelota en 2020.