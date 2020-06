San Lorenzo - En medio del tranque entre las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros para jugar la temporada 2020 pospuesta por la pandemia del COVID-19, los estelares puertorriqueños Javier Báez y José Berríos solicitaron un acuerdo justo para los jugadores cuando se reanude la acción.

Esta semana, las Mayores rechazaron la propuesta del sindicato de disputar una temporada regular de 114 partidos sin recortes salariales adicionales. El pedido de los jugadores fue una contraoferta al plan de MLB de una campaña de 82 partidos comenzando el 30 de junio.

Los directivos también tienen sobre la mesa una alternativa de una temporada 50 juegos sin reducir más los salarios, pero no ha sido oficialmente presentada a los peloteros.

“Estamos en espera, como muchos peloteros, y estamos al tanto de lo que está pasando”, dijo Báez, integrante de los Cubs de Chicago, a El Nuevo Día durante una visita junto a Berríos al centro deportivo Dreams Indoor Baseball para compartir con un puñado de prospectos puertorriqueños.

“El béisbol se va a jugar, sin importar cuán tarde arranque.Tenemos hasta septiembre y octubre. Vamos a jugar menos juegos, pero se va a jugar. Estamos desesperados por que comience. Queremos lo que sea justo para ambos. Lo que hacen los equipos no es lo mismo que hacen los peloteros. No vemos las cosas de la misma manera. Hay muchos que entienden este proceso, pero hay otros que no. Hay que ver cuál es la próxima propuesta y ver qué pasa”, agregó Báez.

Bajo la propuesta inicial de las Grandes Ligas, el recorte de los salarios del 2020 de $4,000 millones a aproximadamente $1,200 millones, estableciendo una escala descendente de recortes.

Báez, por ejemplo, acordó por $10 millones con los Cubs para este año y mantendría un 30 por ciento de su salario, lo que le dejaría $3 millones. Berríos, iniciador de los Twins de Minnesota, y mantendría el 50 por ciento de sus ganancias ($4 millones) para un estimado de $2 millones.

Jugadores puertorriqueños como Edwin Díaz (Mets de Nueva York). Roberto ‘Bebo’ Pérez (Indians de Cleveland) y Christian Vázquez (Red Sox de Boston) alzaron su voces en contra de la propuesta inicial de MLB y acatarían la postura final del sindicato. Berríos, al igual que Báez, cerraría filas con el resto de los peloteros a favor de no perder más dinero.

“La decisión que se vaya a tomar será en grupo. Estamos todos en el mismo barco. La unión es la entidad que se encarga de negociar con MLB por nuestros derechos como peloteros. No es un misterio, están negociando la cantidad de juegos y la paga. Como mencionó Javier, lo que sea justo para los peloteros y las organizaciones, pues vamos a tomar la decisión”, indicó.

Tranquilos con la cancelación del Clásico

Báez y Berríos también son integrantes de la Selección Nacional -denominada como el “Team Rubio”- que anticipaba volver a vestir el uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo que tenía como fecha original para celebrarse el marzo de 2021.

Sin embargo, el atraso del inicio de la temporada por la pandemia llevó a posponer el certamen para 2023. En las últimas dos ediciones (2013 y 2017), los boricuas terminaron con el subcampeonato.

Aunque lamentaron la cancelación, Báez y Berríos entienden que la movida fue la mejor decisión.

“Obviamente, todo el mundo quería jugar en el Clásico, pero pienso con lo que está pasando y con el poco tiempo que vamos a tener para descansar y prepararnos, sería un peligro bastante alto para muchos peloteros. Los jugadores quieren representar a su país, pero yo pienso que fue la mejor decisión para todos”, opinó Baéz.

“Uno anhelaba jugar y ponerse ese uniforme, pero todo sea por el bien de nosotros y nuestro cuidado. Entendemos que fue la mejor decisión para posponerlo”, agregó Berríos.

Están en forma

A dos meses de lo que hubiera sido el inicio de la temporada regular, Báez y Berríos aseguraron estar listos – pese al atraso- para lanzarse al terreno si la MLB otorga un periodo de tres semanas antes de que arranque la acción. El dúo de atletas, que son concuñados, ha realizado entrenamientos cerca de sus hogares en Bayamón.

Feliz viernes! El bullpen de hoy. ???? pic.twitter.com/VroXxnPHZx — Jose O. Berrios (@JOLaMaKina) May 22, 2020