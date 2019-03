El bayamonés Javier Báez comenzó la temporada caliente con el madero al sacudir dos jonrones y remolcar cuatro carreras en el triunfo de los Cachorros de Chicago, 12-4, sobre los Vigilantes de Texas en la apertura de la campaña.

Javy Baez with his first dinger of the season ???? pic.twitter.com/ocUFpupHfy — Baseball Lifestyle™ (@BsbLifestyle__) March 28, 2019

El primer jonrón de Báez, quien viene de tener su mejor campaña en 2018, en la que finalizó en la segunda posición de la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada en un conteo de 0-2 y dos outs ante el lanzador Mike Minor.

Javier Baez is picking back up where he left off in 2018.



Two home runs & four RBIs and it’s not even through the 5th inning. Have yourself an Opening Day, Javy! ???? pic.twitter.com/aRjJCUJYj9 — Cubs Live (@Cubs_Live) March 28, 2019

Su segundo cuadrangular llegó en la parte alta del quinto episodio, lo que llevó a Chicago a ampliar su ventaja a 7-2.

No fue el único jugador puertorriqueño que tronó con fuerza el madero en la jornada del jueves.

El intermedista Enrique “Kike” Hernández también conectó dos vuelacercas con tres carreras remolcadas y tres anotadas, y los Dodgers de Los Ángeles apabullaron 12-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Hernández bateó de 3-2 en el desafío.

Los Dodgers registraron un festival de batazos al acumular ocho jonrones, una marca para un juego inaugural en la historia de la franquicia.

Hernández, quien funge como titular en la segunda base, pegó el primer cuadrangular en la cuarta entrada con Cody Bellinger en circulación ante el estelar abridor de los Diamondbacks, Zack Greinke, quien cargó con el revés al permitir siete carreras en apenas tres y dos tercios de entradas.

El segundo jonrón de Hernández llegó en el séptimo inning sin nadie en circulación ante el relevista Matt Koch.

.@Dodgers are on pace for 1,296 homers. #OpeningDay pic.twitter.com/cCY6MXt5L0 — MLB (@MLB) March 29, 2019

Por los Dodgers, Joc Pederson, igualmente, acumuló dos jonrones, al tiempo que Austin Barnes, Max Muncy, Bellinger, y Corey Seager pegaron uno, cada uno.

El zurdo Hyun-Jin Ryu se apuntó el triunfo al completar seis entradas y conceder una carrera con ocho ponches.

Báez, por su lado, bateó de 5-2 con cuatro remolcadas y dos anotadas por los Cachorros.

Se convirtió en apenas el séptimo jugador en la historia de los Cachorros en pegar dos jonrones en el juego inaugural.

“Durante el spring training estuve trabajando en mi timing (en el bateo) y en juego. Y ahora es tiempo de mantenerse enfocado”, dijo Báez, tras el partido.

El campocorto pegó un jonrón solitario en la cuarta entrada y otro de tres carreras en la quinta para ampliar la ventaja de los Cachorros 7-2 en la pizarra.

Jon Lester se apuntó la victoria por los Cachorros al tirar seis entradas y permitir dos carreras.

De otro lado, el receptor boricua Yadier Molina se fue en blanco en cuatro turnos en el revés de los Cardenales de San Luis, 5-4, ante los Cerveceros de Milwaukee.

Primer juego salvado para Edwin Díaz

Por su parte, el taponero naguabeño Edwin "Sugar" Díaz capturó hoy, jueves, su primer juego salvado en uniforme de los Mets de Nueva York en la blanqueada de 2-0 sobre los Nacionales de Washington.

Díaz, quien fue canjeado por los Marineros de Seattle en la temporada muerta, abrió la entrada de recoger los bates y despachó a Juan Soto y a Ryan Zimmerman mediante elevados. Luego, se agenció el salvamento al ponchar al bateador emergente Matt Adams.

El taponero de 24 años lideró las Mayores en el 2018 en total de juegos salvados con 57, al tiempo que ponchó a 124 bateadores.

Springer también se fue para la calle

Mientras, el jardinero de ascendencia puertorriqueña George Springer bateó de 5-1 con un jonrón de tres carreras al tiempo que los Astros de Houston doblegaron, 5-1, a los Rays de Tampa Bay.

El campocorto santaisabelino Carlos Javier Correa no participó en el choque inaugural de los Astros debido a una leve lesión de cuello.

Sólida apertura de José Berríos

Entretanto, el abridor José Orlando Berríos comenzó la nueva campaña de las Mayores al ayudar a los Mellizos de Minnesota a blanquear, 2-0, a los Indios de Cleveland.

Berríos maniató la ofensiva de Cleveland por espacio de siete y dos tercios de entrada en las que apenas permitió dos inatrapables, otorgó un boleto gratis y ponchó a 10 bateadores.

El patrullero Eddie Rosario no conectó limpiamente en cuatro oportunidades ofensivas por los Mellizos.