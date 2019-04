Filadelfia — Rhys Hoskins pegó tres hits e impulsó cuatro carreras, una de ellas de Bryce Harper desde primera base en un sencillo, y los Filis de Filadelfia vencieron el viernes 10-4 a los Mellizos pese a que Jorge Polanco completó el ciclo al bate por Minnesota.

??CYCLE ALERT??

Jorge Polanco has the first cycle of the season and the 11th in Twins history



(via @Twins)pic.twitter.com/iTOHu9f17t — SI MLB (@si_mlb) April 6, 2019

Nick Pivetta (1-0) permitió cuatro carreras _tres de ellas limpias_ y nueve imparables en cinco innings.

Polanco pegó un triple en la primera entrada, sencillo en la tercera, un jonrón solitario en la quinta y un doblete ante Adam Morgan al arranque de las acciones de la séptima para completar el ciclo por primera vez. Luego añadió un sencillo en la novena para registrar su primer partido de cinco hits.

Los Filis se fueron arriba 5-0 en el primer inning ante los lanzamientos de Jake Odorizzi (0-1) y nunca miraron atrás.

Harper, el hombre de los 330 millones de dólares, se fue de 4-0 con dos ponches una noche después de pasar un día libre viendo a los 76ers de Filadelfia perder ante los Bucks de Milwaukee desde una suite con Hoskins y el quarterback de los Eagles de Filadelfia, Carson Wentz. Harper recibió pasaporte en la séptima entrada y arremetió hacia el plato desde primera base cuando Hoskins pegó una línea en cuenta de 3-2 con dos outs y la casa llena.

Por los Filis, los dominicanos Jean Segura de 5-2 con dos anotadas y una impulsada, y Maikel Franco de 3-1 con par de remolcadas. Los venezolanos César Hernández de 2-0 con dos anotadas y una carrera producida, y Odúbel Herrera de 5-3.

Por los Mellizos, los venezolanos Ehire Adrianza de 4-1 con anotada, Marwin González de 4-0, Willians Astudillo de 1-0, y Martín Pérez de 1-0 con anotada. El dominicano Jorge Polanco de 5-5 con una anotada y una impulsada. El puertorriqueño Eddie Rosario de 5-1.