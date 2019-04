Minneapolis, Minnesota - Los Twins de Minnesota conectaron cinco jonrones a los Orioles por segunda jornada consecutiva, incluido un par de Max Kepler, para apabullar el sábado 9-2 a Baltimore.

C.J. Cron, Jason Castro y el venezolano Marwin González también la desaparecieron por los Twins, que acumulan esta campaña 21 vuelacercas y foja de 5-0 contra los Orioles.

It was a pretty eventful bottom of the 8th inning. #TwinsWin #MNTwins pic.twitter.com/2l1I3OwWsM — Minnesota Twins (@Twins) April 27, 2019

Baltimore ha permitido 69 cuadrangulares en 28 encuentros, ritmo que pinta para una proyección de 399 esta temporada. San Luis es segundo con más vuelacercas en contra, un total de 51.

Kepler produjo cuatro anotaciones en apoyo al puertorriqueño José Berríos (4-1), quien permitió dos carreras y siete imparables en seis entradas, en las que ponchó a ocho sin conceder bases por bolas. Trevor May trabajó en forma perfecta el séptimo episodio, Taylor Rogers ponchó a todos y toleró un imparable en el octavo, y el dominicano Adelberto Mejía se encargó del noveno.

.@JOLaMaKina, @IamTrevorMay, @trogers34 and Mejía combined for 14 strikeouts in the game, a season-high. #TwinsWin #MNTwins pic.twitter.com/MjhdZaTTvK — Minnesota Twins (@Twins) April 27, 2019

Paul Fry (0-1) cargó con la derrota al relevo de Dan Straily, quien redujo su promedio de carreras limpias admitidas de 8.59 a 6.75 por haber permitido una carrera sucia y tres indiscutibles en cuatro entradas.

Por los Orioles, los dominicanos Jonathan Villar de 4-0; Hanser Alberto de 3-2, una producida, y Pedro Severino de 3-0. El venezolano Renato Núñez de 4-1, una anotada.