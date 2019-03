El extoletero de las Grandes Ligas José Canseco escribió hoy, domingo, otro amargo capítulo en su riña con el retirado astro de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, al acusarlo, mediante una serie de tuits, de serle infiel a la cantante puertorriqueña Jennifer López.

Rodríguez comprometió a López el pasado sábado en las Bahamas mediante un anillo con un valor estimado de entre uno a cinco millones de dólares. Sería el cuarto matrimonio para López, mientras que Rodríguez se casaría por segunda ocasión.

Canseco, quien acusó a Rodríguez de utilizar esteroides durante su carrera en las Mayores en su segundo libro, "Vindicated: Big Names, Big Liars and the Battle to Save Baseball", escribió que el astro dominicano le fue infiel a López con su exesposa, Jessica Canseco.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

I was there a few months back with her when he called her on her phone — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Alex Rodriguez stop being a piece of shit stop cheating on Jennifer Lopez — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Alex Rodriguez I challenge you to a boxing match or an MMA match anytime you want — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

"Viendo el programa World of Dance (de la cadena NBC) y a Jennifer López enviarle mensajes de texto a Alex Rodríguez. Pero lo que ella no sabe es que Alex le está siendo infiel con mi exesposa. Pobre mujer, no tiene idea de quién es (Rodríguez) en realidad", escribió Canseco.

Acto seguido, Canseco añadió que "estuve presente unos cuantos meses atrás cuando (Rodríguez) la llamó a su celular".

Como si fuera poco, Canseco le lanzó un insulto a Rodríguez y luego lo invitó a pelear, ya fuese mediante un combate de boxeo o de artes marciales mixtas.

La riña de Canseco con Rodríguez data de años atrás, cuando el exjugador de los Atléticos de Oakland lanzó su primer libro, "Juiced: Wild Times, Rampant 'Roids, Smash Hits & How Baseball Got Big", su recuento personal del uso de esteroides en las Mayores. Aunque Canseco nunca nombró a Rodríguez en el primer libro, sí lo acusó de mostrar muchísimo interés en su entonces esposa, Jessica.

En el 2008 Canseco nombró a Rodríguez como usuario de esteroides en su segundo libro. Aunque Rodríguez negó haber utilizado esteroides, finalmente admitió que usó sustancias para mejorar el rendimiento entre el 2001 y el 2003, cuando militó con los Vigilantes de Texas.

Sin embargo, el nombre de Rodríguez surgió como parte de la investigación del escándalo de la clínica Biogenesis en Coral Gables, Florida. La investigación culminó con castigos de 65 a 50 juegos de suspensión para 14 jugadores involucrados con la clínica, incluyendo a Rodríguez. Precisamente, luego de una extensa pesquisa, la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas suspendió a Rodríguez en agosto de 2013 por 211 partidos, el castigo más extenso para un jugador que utilizó sustancias prohibidas.