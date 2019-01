El toletero de los Indios de Mayagüez, Kennys Vargas, fue elegido de manera unánime como el Jugador Más Valioso de la pelota invernal por la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico (Apdpur).

Vargas fue líder de bateo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) con promedio de .376. Asimismo, conectó 35 imparables en 93 turnos, con cinco dobletes y seis cuadrangulares, departamento que también lideró. Mientras, pisó el plato en 20 ocasiones y empujó la misma cantidad de carreras, para posicionarse en la tercera posición de ese apartado.

El toletero tuvo un porcentaje de llegar a base de .517, un slugging de .624 y un OPS de 1.140, lo que lo convirtió en el bateador designado del equipo “Todos Estrellas” de esta temporada.

“Me siento bendecido y dándole las gracias a Dios por cada uno de los éxitos que voy obteniendo durante mi carrera”, dijo Vargas en declaraciones escritas enviadas por su equipo.

“Agradezco a los fanáticos por el apoyo incondicional, a nuestro dirigente Stephen Morales por la confianza que me dio desde el primer día. A nuestros coaches de bateo, Armando Ríos y Alex Díaz, que son parte bien importante de que esta temporada yo obtuviera este premio. También quiero agradecer a mis compañeros de equipo que también lo dieron todo en el terreno, pero no menos importante, estoy agradecido con Dios por la salud que me dio para poder seguir jugando libre de lesiones”, añadió el destacado jugador.

El inicialista no está activo en la presente postemporada de la Lbprc a petición de su equipo en Japón, los Mariners de Chiba Lotte. Por su parte, los Indios aseguraron ayer un empate en el último puesto clasificatorio a la serie final.

Por su parte, Álex Cintrón, de los Gigantes de Carolina, fue seleccionado como el Dirigente del Año. El también coach de bateo de los Astros de Houston en las Grandes Ligas logró romper los pronósticos que no favorecían a su novena y los llevó a clasificar a la postemporada.

En otros reconocimientos, Vimael Machín, de los eliminados Criollos de Caguas, cargó con el premio del Novato del Año. Igualmente, Fernando Cruz, de los Cangrejeros de Santurce, fue el Lanzador del Año y Yariel González, de los Indios, fue elegido como el Regreso del Año.

En cuanto al “Equipo Todos Estrellas”, este quedó conformado de la siguiente manera: Brian Navarreto (Carolina) como receptor, Yariel González (Mayagüez) sería el primera base, Jack López (Caguas) estaríá en la segunda base e Iván de Jesús (Santurce) sería el campocorto. Los jardines serían patrullados por Dairon Blanco (jardín izquierdo, Caguas), Jay González (jardín central, Mayagüez) y Henry Ramos (jardín derecho, Mayagüez). El cuerpo de lanzadores estaría integrado por el lanzador derecho Fernando Cruz y por el zurdo Giovanni Soto (Carolina), mientras el relevista sería Joshua Torres (Mayagüez). Vargas se encargaría de ser el bateador designado.

La entrega de los premios se anunciará próximamente.