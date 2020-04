La Asociación de Peloteros y Major League Baseball (MLB) se proponen a realizar en los próximos días varios anuncios de importancia, entre los que se destaca la reducción significativa de los turnos del sorteo de novatos este año.

Ambos cuerpos están debatiendo sobre la posibilidad de celebrar cinco o diez rondas, lo que pondrá en riesgo el sueño de muchos jóvenes prospectos de firmar con un equipo de las Grandes Ligas.

El talento boricua no es la excepción. Particularmente, la clase del 2020 no lucía tan prometedora como en años anteriores y, según el sentir de los evaluadores de talento del patio, las posibilidades de que algún puertorriqueño fuera reclamado en las primeras cinco rondas eran mínimas.

Ahora, con la anticipada reducción de rondas, las posibilidades de que algún jugador del patio sea seleccionado serán menores.

“Como puertorriqueño, tengo que decir que es bien decepcionante. Estos muchachos tienen un sueño y muchos no tienen oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos”, dijo hace unos días Rubén Escalera, evaluador de talentos de la organización de los Athletics de Oakland.

Al momento de dialogar con El Nuevo Día, Escalera aún desconocía con certeza si los planes de MLB era celebrar cinco o diez rondas.

En algunos círculos, se especula que podrían optar por solo cinco.

“A nosotros nos pusieron en un conference call antes de que salieran todas esas noticias y nos dijeron que si había sorteo iba a ser corto para que los muchachos que tuvieran un high profile no perdieran su elegibilidad y pudieran salir de la escuela a jugar. Pero, desgraciadamente, los que se iban afectar eran aquellos jugadores de la sexta ronda a la diez”, dijo Escalera.

La determinación tomada por MLB con la aprobación del gremio que aglutina a los peloteros se hizo para evitar que el sorteo de este año fuera cancelado debido a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19.

Sin embargo, es un secreto a voces que, como una medida económica, MLB pretende reducir o eliminar equipos de liga menor en el futuro. Por lo tanto, la medida de bajar el número de rondas es un paso en esa dirección.

“Ya en Estados Unidos los peloteros high profile que se van a ir en las primeras tres ronda ya saben quienes son”, comentó Escalera.

Indistintamente sean cinco o diez rondas, la decisión de MLB obligará a los prospectos boricuas a cambiar sus planes. Algunos de ellos optarán por irse a los Estados Unidos a estudiar.

Serias interrogantes

Pero, ¿qué pasará con aquellos que no cuentan con los recursos económicos para ir a un buen programa de béisbol en colegio?

“Cualquiera puede ir a estudiar a un Junior College, pero estamos hablando de entrar a un buen colegio con un buen programa de béisbol. Eso es bien difícil. Los muchachos pueden querer los estudios, pero sus sueños son jugar pelota”, agregó Escalera, también gerente general de los bicampeones Cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal.

“Hay personas que pueden decir que se van a estudiar. Pero, ¿cuánto valen las escuelas en Estados Unidos? Las becas no son 100 por ciento. Y si lo fueran: ¿dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? Para muchos de ellos, no es factible por el factor económico. Te dan 80 por ciento de una beca y son $100,000 el costo. ¿De dónde sacarían los otros $20,000? Eso se cae de la mata, a menos que sus padres tengan dinero. En verdad, la situación está bien cuesta arriba. Este año es bien contraproducente para el prospecto puertorriqueño”, analizó.

Dudas con el Torneo de Excelencia

Por otro lado, Escalera explicó que otra de las desventajas que tendrán los jugadores puertorriqueños es que, al parecer, no tendrán muchas oportunidades de ser evaluados ya sea en ‘showcase’ o incluso en el Torneo de Excelencia, que está destinado a ser cancelado.

“La oportunidad no es igual. Ahora mismo no se sabe si el Torneo de Excelencia se va a dar. Nadie va a viajar (jugadores a Estados Unidos ni escuchas a Puerto Rico). No sabemos hasta cuándo va a durar esto. Estamos en un emergencia y el mes de abril lo vamos a tener que pasar en nuestras casas”, observó.

El exjardinero profesional señaló que la organización de Oakland le solicitó que les suministrara todos los vídeos de los prospectos que haya evaluado en la isla para ser analizados.