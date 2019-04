Nueva York — Tim Anderson, de los White Sox, no entró en detalles el viernes sobre lo que dijo durante una gresca con Kansas City ocurrida entre semana luego que algunos medios divulgaran que el campocorto de Chicago lanzó un insulto racial contra el pitcher Brad Keller, de los Royals.

Benches clear in Royals-White Sox after Brad Keller hits Tim Anderson in the 6th inning. pic.twitter.com/u9IhZ56AvP — MLB (@MLB) April 17, 2019

Anderson fue suspendido un juego por sus actos del miércoles. Los ánimos se caldearon en el sexto inning luego que Keller golpeara con una bola rápida a Anderson, quien había arrojado efusivamente su bate tras conectar un jonrón de dos carreras en un turno anterior.

Keller ha presentado una apelación al castigo de cinco juegos que le impuso Grandes Ligas.

ESPN citó fuentes no identificadas al señalar que Anderson, que es de raza negra, lanzó un insulto racial contra Keller, que es blanco.

Anderson, el líder de bateo de la Liga Americana esta temporada, se negó a revelar lo que se dijo en el campo. No participó en el partido del viernes en Detroit.

Una persona al tanto de la sanción aseveró a The Associated Press que la suspensión de Anderson fue resultado de su lenguaje, que fue incluido en el reporte de los umpires al final del partido. La persona solicitó el anonimato dado que los detalles no fueron revelados al público.

"Vamos a seguir adelante", afirmó Anderson. "Eso ocurrió hace un par de días, por lo que vamos a seguir divirtiéndonos y a continuar jugando con mucha energía y confianza".

Anderson agregó que no cree que valiera la pena apelar la sanción.

“Pienso que eso sería demasiado”, dijo. “Sólo tomaré este día como si fuera de descanso”.

Grandes Ligas determinó que Keller asestó el pelotazo a Anderson intencionalmente. Los Reales indicaron que Keller ha decidido apelar su castigo, lo que le permite jugar hasta que el proceso haya terminado.

De acuerdo con el equipo, la próxima apertura de Keller sigue programada para el lunes en Tampa Bay.

El manager de Chicago, Rick Rentería, recibió una suspensión de un juego por actos agresivos, por lo que se pierde el duelo del viernes por la noche ante los Tigers de Detroit.