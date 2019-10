La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) comenzará su temporada número 81 el próximo 15 de noviembre apostando a la calidad de las cinco franquicias que verán acción este año y con proyectos que buscan resaltar la historia del béisbol.

Así lo estipuló el presidente de la Lbprc, Juan Antonio Flores Galarza, quien vaticinó que los equipos participantes se mantendrán en una competencia reñida que no hará fácil señalar quiénes clasificarán a la postemporada hasta casi el final de la temporada regular.

“Esta será una temporada bien reñida, en la que los finalistas a la postemporada se van a estar conociendo casi el último día (de la temporada regular). Esto es lo que ha ocurrido en los últimos dos años y no hay razón alguna para no entender que no pase este año”, declaró el líder liguero.

Los equipos activos serán los campeones Cangrejeros de Santurce, los subcampeones Indios de Mayagüez, los Criollos de Caguas, los Gigantes de Carolina y los Atenienses de Manatí. Este último conjunto se une a la liga para la temporada 2019-20.

Al hablar sobre Manatí, Flores Galarza destacó que han confeccionado un equipo “bien competitivo”. “Esto hace que para la próxima temporada no haya ningún equipo que sea un enemigo pequeño. Todos van a tener opciones para ganar”, reiteró al mencionar que las novenas cuentan con prospectos prometedores, como Manatí que escogió a Matthew Lugo en el sorteo de novatos, y con buenos refuerzos.

Lugo fue seleccionado el verano pasado en el draft de Grandes Ligas por los Red Sox de Boston.

Por su parte, Javier Hernández Landrón, director en propiedad de Manatí, dijo que trabajaron por tres años para poder traer el equipo de vuelta. Parte de ese trabajo consistió en ver porqué el público no llegaba a los parques y porque la franquicia desapareció. Los Atenienses jugaron por última vez en la campaña 2012-13.

“Nosotros queremos que todos los jugadores jóvenes puedan jugar, que todos los ‘coaches’ que estén por dar el salto a Grandes Ligas, nos utilicen como plaza”, comentó Hernández Landrón, al hablar de su equipo.

Sobre los proyectos nuevos, se anunció que el historiador Jorge Colón Delgado se encargará de revivir el Salón de la Fama del Béisbol Puertorriqueño, a la vez que trabaja con la recopilación de estadísticas como los récords de ganados y perdidos de todos los dirigentes que han pasado por la pelota invernal desde 1938 y los números de los peloteros que han pasado por la Lbprc.

“Esto (la recopilación de las estadísticas de los dirigentes) es un trabajo que tomará mucho tiempo porque no solo va a incluir los dirigentes en propiedad, sino los dirigentes interinos. Toda persona que dirigió va para ese reporte”, dijo Colón Delgado.

“Para aligerar me voy a dejar llevar por los dirigentes que más participaciones han tenido en Puerto Rico, y ahí deben estar los más victoriosos”, agregó el conocedor que ya ha completado parte del trabajo.

Formato del torneo

El director del torneo, Carlos Berroa, explicó que durante la serie regular cada una de las cinco novenas jugará 32 partidos, 16 como locales y 16 como visitantes. A la postemporada, que iniciará el 3 de enero de 2020, pasarán cuatro equipos, que se dividirán en dos series en la que el primero cruzará con el cuarto y el segundo con el tercero. Los ganadores pasarán a la final,que está pautada para iniciar el 14 de enero. Tanto la serie semifinal como la final será al mejor de siete encuentros.

Asimismo, Berroa informó que los equipos de Caguas y Santurce compartirán el estadio Hiram Bithorn. Manatí utilizará el estadio municipal Pedro Román Meléndez, Mayagüez el Isidoro ‘Cholo’ García y Carolina regresará al Roberto Clemente Walker después de dos años fuera de esta instalación debido al paso del huracán María.

En cuanto a las reglas especiales, volverán utilizar la de las entradas extra. Esta estipula que, en un juego a nueve vueltas, cuando se vaya a jugar la décima, se comienza con un corredor en segunda base. Para los dobles juegos, que serán a siete entradas, la regla aplicaría en la octava.

Reconocen a Edgar Martínez

Esta nueva temporada le será dedicada a Edgar Martínez, quien recién entró al Salón de la Fama del Béisbol y fue parte de la plantilla de los Senadores de San Juan, y al equipo de béisbol que obtuvo oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Asimismo, se retirarán los números de los 'hall of famers' puertorriqueños y el de Atanasio ‘Tany’ Pérez.

En concreto se sacarán el número 21 de Roberto Clemente, el 30 de Orlando ‘Peruchín’ Cepeda, el 12 de Roberto Alomar, el 7 de Iván Rodríguez, el 11 de Martínez y el 17 que Pérez usó en la liga invernal.