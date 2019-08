Los Atenienses de Manatí adquirieron el viernes al campocorto de los Marlins de Florida Yadiel Rivera y envió a los Criollos de Caguas al jardinero Reynando Rivera, al derecho Wilberto Rivera y un turno de tercera ronda del sorteo de novatos a celebrarse en octubre, informó el gerente general Frankie Thon.

Según Thon, Rivera estaría disponible desde el primer día cuando inicie el torneo el 15 de noviembre.

“No he hablado directamente con el jugador, pero su agente Edwin Rodríguez me dijo que se someterá a una cirugía láser en los ojos una vez termine la temporada de Grandes Ligas eo octubre. Debe esta listo para jugar en noviembre”, comunicó.

Los Atenienses, quienes están de vuelta a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) tras el receso de los Tiburones de Aguadilla, quieren que Rivera sea parte de su lista se jugadores franquicia.

“Nosotros somos un equipo de expansión. No tengo reservas de nombre y establecidas y surgió la oportunidad con Yadiel, que es el mejor de los campocortos en la liga de Puerto Rico con experiencia en Grandes Ligas. Ha tenido un gran año en la Triple A. También, me da versatilidad porque juega un poco en los jardines. Esta firma nos sigue dando nombre y credibilidad. No vamos a jugar como un equipo de expansión”, indicó Thon.