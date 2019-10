Manatí – Tal como estaba en sus planes desde que recibieron el visto bueno de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para unirse a la matrícula de equipos como nueva franquicia, los Atenienses de Manatí escogieron este miércoles en el primer turno del sorteo de novatos al campocorto de este municipio, Matthew Lugo.

Lugo, un jugador de excelentes habilidades defensivas y ofensivas, fue nada menos que el primer pelotero de Puerto Rico seleccionado el verano pasado en el draft de Grandes Ligas, al ser reclamado en la segunda ronda por los Red Sox de Boston.

Las circunstancias se alinearon a la perfección para los Atenienses, que justo en el año que fueron aprobados como equipo de expansión, se les otorgó escoger primeros en el sorteo de novatos. Y en el mismo estaba disponible Lugo, natural de Manatí y el más cotizado de los prospectos boricuas que fueron elegibles en 2019 al sorteo de Grandes Ligas. De hecho, los Red Sox lo firmaron y le dieron una bonificación de $1.1 millones, más casi $300,000 asegurados para estudios universitarios.

“Me siento muy contento que tuve la oportunidad que Manatí me drafteó en la primera ronda. Yo soy de Manatí y me queda cerca (el parque) y va a ser un orgullo representar a Manatí en la liga invernal”, dijo de entrada Lugo a la conclusión del sorteo de la LBPRC.

El sorteo se celebró en un hotel de Manatí, precisamente, ya que la liga le concedió el privilegio por ser la franquicia de expansión. El torneo arrancará el 15 de noviembre, pero el primer partido local de los Atenienses en el Estadio Pedro Román Meléndez será el domingo, 17, cuando Manatí recibirá a los Indios de Mayagüez a la 1:45 de la tarde.

“Desde que la liga nos digo que íbamos a escoger primeros en el draft, obviamente eso estaba al otro lado (que Lugo era su candidato). Aparte de que es tremendo pelotero, es natural de Manatí. Así que nos cayó perfecto. Ahora tengo que averiguar, aunque Edgar Pérez (escucha de los Red Sox en Puerto Rico), que fue quien lo firmó, entiende que no debe haber problema para que pueda estar activo. Pero tengo que corroborar con Boston”, aclaró por su lado Frankie Thon, gerente general de los Atenienses.

“No es que vaya a jugar todos los días. Vamos a ver si Boston le va a dar la oportunidad. Esta semana haremos las gestiones para ver si no hay problemas. Creo que no debe haber problemas porque él no jugó tanto en Estados Unidos. Y si van a haber restricciones,no va a haber problemas en cumplirlas”, agregó Thon.

Lugo, quien debutó luego del sorteo de las Mayores y de firmar su contrato como profesional, debutó en la liga de novatos y bateó .257 con un cuadrangular y 12 carreras remolcadas en 39 partidos. Una vez concluida la breve temporada de la Rookie League, fue subido a Clase A corta donde tuvo una corta participación de dos juegos al final de la campaña, bateando ahí .250.

Ahora espera que se le dé la oportunidad de jugar ante su gente, aunque eso no lo puede garantizar por las restricciones que suelen ponerles algunas organizaciones a sus prospectos.

“Quisiera jugar en la liga de aquí. Es algo que quisiera hacer. Es un honor jugar en la liga que jugaron Roberto Clemente, Roberto Alomar, Carlos Beltrán, Bernie Williams, toda esa gente. Pero eso lo van a trabajar la gerencia de Manatí y la gerencia de Boston. Por mí yo quisiera jugar. Yo quiero jugar pelota, y más para la gente de Manatí, de mi pueblo”, agregó el sobrino político de Beltrán, máximo empujador de carreras en la historia de los boricuas en las Grandes Ligas.

Mayagüez con dos turnos en primera ronda

Los Indios de Mayagüez escogieron en el segundo turno y optaron por el lanzador derecho Luis Quiñones, de la organización de Toronto. Quiñones, natural de Arecibo, tiene 22 años y según el gerente general de los Indios, Héctor Otero, a pesar de que fue seleccionado por los Blue Jays en la ronda 34 a él le interesó porque es un pitcher que evaluó como parte de sus funciones como escucha de los Rojos de Cincinnati, y entiende que puede ayudarle a los Indios.

Entre la liga de novatos y Clase A corta, Quiñones tuvo récord combinado de 2-2 con 2.95 de efectividad en 12 salidas, cuatro de ellas iniciando. En 36.2 entradas ponchó a 57 y dio 19 bases por bolas.

El otro turno de los Indios en esa ronda inicial fue el quinto y escogieron al jardinero Zack Davis. Davis fue reclamado por los Indios como selección preferencial, pues era un jugador que había sido sorteado en las Mayores en 2016 pero en Puerto Rico ningún equipo lo había seleccionado.

Santurce y Carolina escogieron en el tercer y cuarto turnos a los cotizados campocortos Dilan Rosario y Yan Contreras, respectivamente.

Rosario fue selección de sexta ronda de San Francisco en el draft de Grandes Ligas en junio, y el tercer boricua reclamado. Contreras, mientras, fue selección de la duodécima vuelta en junio por los Rojos de Cincinnati, pero recibió una bonificación superior ($249,000), equivalente quizás a una séptima u octava ronda.

El orden original de selección en el sorteo de este miércoles estaba basado en las posiciones en que arribaron los equipos en el standing la pasada campaña, con la adición de Manatí como primero, al ser franquicia de expansión. Pero el orden se alteró por diversas transacciones que se realizaron recientemente en la liga, en la que algunos equipos cedieron turnos de varias rondas del sorteo.

Los Atenienses escogieron en la segunda vuelta al patrullero Wendell Marrero. Mientras Caguas, uno de esos equipos que cedió turnos de primera ronda, tuvo dos selecciones en la segunda.

Los Criollos reclaman al cagüeño Erik Rivera

En el segundo turno de esa vuelta escogió al siore Vaughn Grissom, de madre puertorriqueña, y en el quinto al también cotizado jardinero y lanzador cagüeño Erik Rivera.

Rivera fue la segunda selección boricua en el draft de Estados Unidos este pasado verano, por los Angels de Los Ángeles. En el sorteo criollo no fue hasta el décimo turno que lo reclamaron, algo sorpresivo.

“A pesar de no tener ningún pick en primera ronda, fue un draft exitoso porque por lo menos los primeros dos picks eran jugadores que yo quería. Grissom es de madre puertorriqueña y ya él había expresado interés de jugar en Puerto Rico, que eso es bien poco común en chamaquitos de 18 años. Es un siore reclamando en la ronda 11 (Atlanta) pero tuvo un bono de casi 400,000 dólares. Es un (jugador de) 6’3 y 180 libras. Los vídeos que vi, todo me gustó”, dijo por su lado Edwards Guzmán, gerente general de los Criollos de Caguas.

“También escoger en el segundo pick a Erik Rivera, que es un lanzador que tira hasta 95 y 96 millas y también es bateador. Llegó lejos (en el draft). Me sorprende, pero básicamente es un jugador que yo quería como hijo de franquicia”.

Por regla de la liga, si un equipo aspira a reclamar un jugador como hijo de franquicia, tiene que notificarlo antes del sorteo en una fecha límite y luego en el draft, debe entonces escogerlo en una de las primeras dos rondas. De no hacerlo, otro equipo lo puede seleccionar. Caguas no pudo cumplir con la fecha para radicar su solicitud a tiempo, por compromisos de Guzmán en Estados Unidos, por lo que agradeció a sus compañeros gerentes que sabían el interés de los Criollos y le dieron oportunidad de seleccionarlo de todos modos.

Los otros turnos de esa segunda ronda fueron el tercero, de Santurce, que reclamó al outfielder Nelson Maldonado, y el cuarto, de Carolina, que escogió al cotizado receptor de ese municipio, Oscar Santos.

Santurce selecciona a un bonificado de $6 millones

En total se efectuaron siete rondas, y entre algunas selecciones llamativas figuran la del guardabosque Riley Greene, en el tercer turno de la tercera ronda (decimotercero global). Riley fue el primer escogido por los Tigers de Detroit en junio en el sorteo de Grandes Ligas, en el quinto turno general, y recibió una bonificación de poco más $6 millones.

“Que Riley Greene nos haya llegado al tercer round... imagínate, tener un muchacho que fue primera selección y que tenga sangre boricua. Si da la dicha que pueda jugar este año o el año que viene, pues imagínate. Es un muchacho con unas habilidades increíbles. Tenemos mucha fe que sí (juegue en la isla). Han habido conversaciones y si no es este año, esperamos que el año que viene esté tocando esta liga”, dijo a El Nuevo Día Joey Solá, asistente en la gerencia de los Cangrejeros.

Solá explicó que Tony Valentín, quien dirigirá a los Cangrejeros este año, ha visto jugar al joven de 19 años durante sus funciones como instructor de peloteros del cuadro de la organización de Detroit.

A continuación la lista completa de jugadores escogidos en el sorteo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente:

PRIMERA RONDA

1. Manatí - Matthew Lugo, SS

2. Mayagüez - Luis Quiñones, LD

3. Santurce - Dilan Rosario, SS

4. Carolina - Yan Contreras, SS

5. Mayagüez - Zack Davis, OF

SEGUNDA RONDA

6. Manatí - Wendell Marrero, OF

7. Caguas - Vaughn Grissom, SS

8. Santurce - Nelson Maldonado, OF

9. Carolina - Oscar Santos, C

10. Caguas - Erik Rivera, OF, LZ

TERCERA RONDA

11. Caguas - Anthony Maldonado, LD

12. Caguas - Francisco Martínez, LZ

13. Santurce - Riley Green, OF

14. Carolina - Joshua Rivera, SS

15. Mayagüez - Glenn Santiago, SS

CUARTA RONDA

16. Manatí - Eric Rivera, OF

17. Caguas - Edwin Sánchez, LD

18. Santurce - Jadiel Sánchez, OF

19. Carolina - Ángel Camacho, 3B

20. Mayagüez - Víctor Torres, C

QUINTA RONDA

21. Manatí - Javier Reynoso, SS

22. Caguas - Darrell Hernaiz, SS

23. Santurce - Joab González, SS

24. Carolina - Johzan Oquendo, LD

25. Mayagüez - Willie Estrada, C

SEXTA RONDA

26. Manatí - Jackxarel Lebrón, LD

27. Caguas - pasó

28. Santurce - Misael González, OF

29. Carolina - pasó

30. Mayagüez - pasó