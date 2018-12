Los Cangrejeros de Santurce acabaron con las aspiraciones de los Criollos de Caguas de poder aspirar a un tercer campeonato corrido tras vencer este domingo a los Gigantes de Carolina en el último juego de la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente celebrado en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

Con esta victoria por marcador de 3-2, Santurce se quedó con el tercer y último puesto para clasificar a la postemporada y eliminó a Caguas, quien tenía cifradas sus esperanzas de jugar un partido de desempate mañana con los Cangrejeros si Carolina les vencía.

La postemporada comienza el 2 de enero próximo, con un encuentro entre los Cangrejeros y los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García, de Mayagüez, a las 7:10 p.m. El segundo partido de la serie de round robin enfrentará a los Indios contra los Gigantes en el Hiram Bithorn, también a las 7:10 p.m.

Esta serie de “todos contra todos” consistirá en 12 partidos, y está pautado para celebrarse hasta el 20 de enero de 2019.

Santurce dio temprano

Santurce entró caliente al terreno de juego al anotar sus primeras tres carreras en esa primera vuelta. La primera se produjo mediante un boleto gratis con las bases llenas para Michael Pérez. Un sencillo de Jonathan Rodríguez al jardín central trajo al plato a Rey Fuentes y Drew Ferguson.

En la segunda entrada, Carolina rayó su primera carrera con sencillo de Johneshwy Fargas, que llevó hasta el home a Jeff Dominguez.

En la alta de la novena, Aldemar Burgos pegón un cuadrangular solitario que acercó a Carolina 3-2, sin outs. Pero outs de Isan Díaz y Rodolfo Castro y un ponche de Viosergy Rosa acabaron el juego.

Hay que mencionar que la luz sobre el terreno de juego se fue en la alta de la tercera, cuando el partido estaba 3-1 a favor de Santurce. La situación no llegó a mayores, pues las luces se encendieron al minuto y el encuentro continuó.

Lucharon hasta el final

Más temprano en el día, los Criollos se mantuvieron con vida al derrotar a los Indios por marcador de 6-2 en un juego celebrado también en el Hiram Bithorn.

Los bicampeones nacionales y monarcas del Caribe de los años 2017 y 2018 estaban obligados a ganar este partido para evitar ser eliminados a primera hora. Sin embargo, dependían de que los Cangrejeros perdieran ante los Gigantes en el segundo partido de hoy para ir a un juego de desempate mañana. Sin embargo, Santurce salió por la puerta ancha y Caguas se despidió del torneo.

“Nosotros somos un equipo guerrero. Lo hemos comprobado en los últimos dos años. No solo en la Serie del Caribe, sino en la serie contra Mayagüez. Mucha gente se le olvida la primera serie, que Mayagüez tenía un equipazo. Mayagüez siempre ha sido el equipo a vencer en esta liga por todos los peloteros que tiene en el béisbol organizado y en el de Grandes Ligas”, declaró el dirigente de los Criollo, Luis Matos, a la conclusión de ese primer juego.

“Yo creo que estos muchachos esperan hasta que ya no puedan respirar más, cuando ya saben que es eso o es eso y sacan lo mejor de ellos. Esto es bueno, pero a la misma vez sabes que no lo tienes en tus manos. Sabemos que Carolina va a jugar fuerte, y si ganan o pierden, uno no puede hacer más nada”, agregó.

Caguas venció ayer, sábado, a los Gigantes vía blanqueada 4-0 y a los Cangrejeros 2-1, viniendo de atrás.

El siete de la suerte

La primera carrera Caguas y Mayagüez en el primer juego de hoy fue en la cuarta entrada. Por los Indios, llegó en las piernas de Jay González, quien llegó a salvo desde la tercera base gracias a una línea al jardín derecho de Randy Ruiz.

Por su parte, un tiro errado a primera base provocó la primera anotación para los Criollos en las piernas de David Vidal.

Caguas sentenció el encuentro en el séptimo episodio con tres carreras adicionales. Las primeras dos llegaron con doble de Vimael Machín con bases llenas ante los envíos de Nelvin Fuentes. Ese batazo impulsó dos carreras para poner el marcador a 3-1. En la próxima jugada, Vidal fue embazado intencionalmente, lo que llenó las bases. Pelotazo de Fuentes a Víctor Caratini trajo la cuarta raya de los Criollos. La entrada cerró 4-1.

Los Criollos anotaron dos más en la octava con triple de Jack López al jardín central.

En la novena, Mayagüez se apuntó su segunda carrera con sencillo de Emmanuel Rivera para el jardín izquierdo, que trajo a Danny Ortiz al plato.

El triunfo fue para el lanzador Luis Cruz en labor de relevo después de lanzar una entrada en blanco. La derrota fue para Tyler Herron, quien dio paso a tres carreras en un tercio de entrada.