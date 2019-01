Boston — Kyrie Irving encestó a la media vuelta para poner a Boston al frente y luego concretó un largo triple para finalizar con 27 unidades y encaminar a los Celtics de Boston a un triunfo el miércoles 117-108 sobre los Raptors de Toronto, líderes de la Conferencia Este.

Kyrie Irving seals the @celtics win from way downtown!



FINAL in Boston:#CUsRise 117#WeTheNorth 108 pic.twitter.com/C3kMBHzF7E