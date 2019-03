Milwaukee — Paul Goldschmidt pegó tres jonrones y luego recibió una base por bolas intencional en el noveno inning con la oportunidad de empatar el récord de las Grandes Ligas, y los Cardenales de San Luis superaron el viernes 9-5 a los Cerveceros de Milwaukee.

El manager de los Cerveceros, Craig Counsell, hizo la señal para la base por bolas con un out y un corredor en la segunda base. Los aficionados de los Cardenales detrás del dugout visitante vitorearon mientras Goldschmidt se acercaba al plato y abuchearon ruidosamente cuando Counsell hizo el movimiento.

Sólo 18 jugadores han bateado cuatro cuadrangulares en un juego, incluido J.D. Martínez y Scooter Gennett en 2017.

Goldschmidt tuvo cuatro hits y produjo cinco carreras en su segundo encuentro con San Luis. El seis elegido al Juego de Estrellas se fue de 3-0 con tres ponches el jueves en su primer partido luego de un canje en la pretemporada desde Arizona. Programado para probar la agencia libre después de esta campaña, Goldschmidt en cambio firmó el fin de semana un contrato por 130 millones de dólares para permanecer en San Luis hasta 2024.

John Gant (1-0) lanzó una entrada y dos tercios en blanco.

Christian Yelich y Ryan Braun sonaron vuelacercas por Milwaukee. Trevor Williams (0-1) relevó y permitió el segundo jonrón de Goldschmidt.

Por los Cardenales, el dominicano Marcell Ozuna de 6-1 con una anotada. El puertorriqueño Yadier Molina de 3-1 con una anotada y una producida. El venezolano José Martínez de 1-0.