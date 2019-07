.@ncboomstick23 stays ??????:



Tonight: 3-for-4, HR, 2 RBI, 1 R, 1 BB, 2 singles



This series: 6-for-9, 4 HR, 7 RBI, 4 R, 1BB



On his 10-game hitting streak: 9 HR, 13 RBI, 12 R#TwinsWin | #MNTwins pic.twitter.com/bDjNzvpA9s