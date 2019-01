Washignton— Los Warriors de Golden State pasaron alrededor de una hora con el expresidente estadounidense Barack Obama.

La reunión se realizó el jueves en la oficina de Obama en Washington, antes que los campeones defensores de la NBA derrotaran 126-118 a los Wizards.

The Golden State Warriors, who did not visit the White House after winning the NBA Championship the past two years, spent some time with former President Barack Obama



